President accepts Ishraque’s resignation

The Cabinet Division has issued a gazette notification after President Mirza Fakhrul Islam Alamgir accepted Ishraque Hossain’s resignation as state minister for liberation war affairs.
Following his resignation, the government has 23 state ministers and 27 ministers, including the prime minister. Earlier, two ministers resigned from Prime Minister Tarique Rahman’s eight-month-old government: Dipen Dewan, minister for Chittagong Hill Tracts affairs, and Zahir Uddin Swapon, who was in charge of the information ministry.
Ishraque formally announced his resignation at a press conference at Jatiya Press Club on Monday afternoon.
Cabinet Division sources said that after Ishraque submitted his written resignation on Monday evening, it was forwarded to the president through Tarique Rahman, in line with the rules. The Dhaka-6 lawmaker drew criticism on Saturday for brandishing a firearm during an “anti-drug drive” in Gandaria, Dhaka.
Source: https://www.thedailystar.net/news/politics/news/president-accepts-ishraques-resignation-4303891