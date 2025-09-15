তারেক রহমানের দেশে ফেরা নিয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার সঙ্গে আলোচনা হয়েছে: বাবর

১৮ টা ৫৩ মিনিট, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দেশে ফেরা নিয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর সঙ্গে আলোচনা করেছেন সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর।

সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বাবর। ছবি: ভিডিও থেকে নেয়া

নিজস্ব প্রতিবেদক

রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) বিকেলে সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন লুৎফুজ্জামান বাবর। দীর্ঘ প্রায় ১৮ বছর পর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে গেলেন সাবেক এ স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী।

 
তিনি বলেন, বৈঠকটি সম্পূর্ণ সৌজন্যমূলক। তবে কিছু রাজনৈতিক বিষয়েও আলোচনা হয়েছে।

তারেক রহমানের দেশে ফেরার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে কিনা সাংবাদিকদের প্রশ্নে তিনি বলেন, তারেক রহমানের ফেরার বিষয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। দ্রুত তিনি দেশে ফেরত আসবেন। আপনারা দোয়া করবেন।

বর্তমান আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে বাবর বলেন, উনারা ভালো করার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করছেন। আন্তরিকতার কোনো কমতি নেই।
 

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি করতে বিএনপি সরকারকে সহযোগিতা করবে বলেও জানান তিনি। এছাড়া সীমান্ত নিরাপত্তা ও পুলিশের নতুন  নিয়োগের ব্যাপারে কথা হয়েছে বলে জানান বাবর।

এসময় লুট হওয়া সব অস্ত্র এখনো উদ্ধার না হওয়ার বিষয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার কাছে উদ্বেগ জানানো হয়েছে বলে জানান বাবর।

ভারতে বসে আওয়ামী লীগের নেতাদের বৈঠক নিয়ে বাবর বলেন, পতিত ফ্যাসিস্ট সরকার ভারতে বসে বিভিন্ন শিল্পগোষ্ঠীর সাথে বৈঠক করছে। নির্বাচন ভণ্ডুলেরও ষড়যন্ত্র করছে তারা। সে বিষয়ে উদ্বেগ জানানো হয়েছে।

