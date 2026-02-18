A cabinet dominated by first-timers

The Daily Star
17 February 2026, 20:24 PM
All 24 state ministers in the cabinet are new appointees, and 16 of the 25 full ministers are serving in that role for the first time
With BNP Chairman Tarique Rahman sworn in today at the South Plaza of the Jatiya Sangsad Bhaban, the country got its 11th prime minister.
President Mohammed Shahabuddin administered the oath of the prime minister, 25 ministers, and 24 state ministers.
Among those who become ministers for the first time are Tarique Rahman, AZM Zahid Hossain, Khalilur Rahman, Abdul Awal Mintoo, Mizanur Rahman Minu, Khandaker Abdul Muktadir, Ariful Haque Choudhury, Zahir Uddin Swapan, Aminur Rashid Yasin, Afroza Khanam Rita, Shahid Uddin Chowdhury Anee, Asaduzzaman Asad, Zakaria Taher, Dipen Dewan, Fokir Mahbub Anam, Sardar Sakhawat Hossain Bokul and Sheikh Robiul Alam.
The new state ministers are: M Rashiduzzaman Millat, Anindya Islam Amit, Shariful Alam, Shama Obaed Islam, Sultan Salahuddin Tuku, Barrister Kaiser Kamal, Farhad Hossain Azad, Md Aminul Haq, Mir Mohammad Helal Uddin, Md Abdul Bari, Mir Shahe Alam, Zonayed Saki, Ishraque Hossain, Farzana Sharmin, Shaikh Faridul Islam, Nurul Haque Nur, Yasser Khan Chowdhury, M Iqbal Hossain, MA Muhith, Ahammad Sohel Manjur, Bobby Hajjaj, Ali Newaz Mahmud Khaiyam, Habibur Rashid and Md Rajib Ahsan.
The new BNP-led government under Tarique Rahman officially took office today.
The BNP-led coalition won in 209 seats in the February 12 national election.
Source: https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/cabinet-dominated-first-timers-4108421