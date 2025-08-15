৮১ বছরে খালেদা জিয়া, শুভেচ্ছা জানালেন ড. ইউনূস

- ২৪ ডেস্ক
বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার জন্মদিনে ফুলেল শুভেচ্ছা জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।
প্রধান উপদেষ্টার পক্ষে তার একান্ত সচিব সজীব এম খায়রুল ইসলাম এবং তার কার্যালয়ের পরিচালক মোহাম্মদ নাজমুল ইসলাম শুক্রবার বিকেলে গুলশানে খালেদা জিয়ার বাসভবন ‘ফিরোজা’য় ফুলের তোড়াটি পৌঁছে দেন। চেয়ারপারসনের একান্ত সচিব এবিএম আব্দুস সাত্তার এই শুভেচ্ছা বার্তা গ্রহণ করেন। এসময় মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান, চেয়ারপারসনের ব্যক্তিগত উইংয়ের কর্মকর্তা মাসুদ রহমান ও বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য বেলায়েত হোসেন উপস্থিত ছিলেন।
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ডা. এজেডএম জাহিদ হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, খালেদা জিয়া তার জন্মদিন উপলক্ষে কোনো অনুষ্ঠান পালন করেন না। তবে তার দীর্ঘায়ু ও আরোগ্য কামনায় দলের পক্ষ থেকে সারাদেশে দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে।
এর আগে বৃহস্পতিবার রাতেও খালেদা জিয়ার জন্য ফুলেল শুভেচ্ছা পাঠানো হয়। চীনা রাষ্ট্রদূতের পক্ষ থেকে দূতাবাস কর্মকর্তারা এ শুভেচ্ছা পৌঁছে দেন।
উল্লেখ্য, সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী ১৯৪৫ সালের ১৫ আগস্ট দিনাজপুরে জন্মগ্রহণ করেন। এই দিনে তিনি ৮১ বছরে পা রাখলেন।