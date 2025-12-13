৭ জন বাইরে, এমবাপেসহ আরও পাঁচ জন শঙ্কায়

dhaka-post

স্পোর্টস ডেস্ক

৭ জন বাইরে, এমবাপেসহ আরও পাঁচ জন শঙ্কায়

লা লিগায় সেল্টা ভিগোর কাছে হার। তারপর চ্যাম্পিয়নস লিগে ঘরের মাঠেও একই ফল। ম্যানসিটির কাছে হারে জাবি আলোনসোর চাকরি টানাটানির মধ্যে পড়েছে। রিয়াল মাদ্রিদের ঘুরে দাঁড়ানোর মিশনে দুর্দশা আরও বাড়াল খেলোয়াড়দের ইনজুরি। মূল দলের ১২ জনকে পরের লিগ ম্যাচে পাচ্ছে না তারা।

আগামীকাল (রোববার) লা লিগায় আলাভেসের মুখোমুখি হবে রিয়াল। হাঁটুতে অস্বস্তিবোধ করায় ম্যানসিটি ম্যাচে খেলেননি কিলিয়ান এমবাপে। আঙুলও ভেঙেছে। তাই আলাভেসের বিপক্ষেও তার  খেলা ঝুঁকিতে। কয়েকদিন পর শুক্রবার অনুশীলন করলেও চোট পুরোপুরি কাটিয়ে ওঠেননি ফরাসি ফরোয়ার্ড। স্বস্তির খবর, তাকে নিয়ে শঙ্কা থাকলেও বাদ পড়েননি। সূত্রগুলো বলছে, হাঁটুর অবস্থা ভালো হলে ভিতোরিয়াতে যাবেন তিনি।

সাম্প্রতিক চোটে মাদ্রিদ ক্লাব পাচ্ছে না ট্রেন্ট আলেক্সান্ডার আর্নল্ড, দানি কারভাহাল, ডেভিড আলাবা, ফেরলান্দ মেন্দি, এদার মিলিতাওকে। আলভারো কারেরাস ও ফ্রান গার্সিয়া নিষিদ্ধ। তার মানে ভিতোরিয়াতে প্রথম দলের কোনো ফুলব্যাককে মাঠে নামাতে পারছেন না জাবি। কিশোর ফুটবলার ভিক্তর ভালদেপেনাসডাক পেতে পারেন।

এমবাপে ছাড়াও আলাভেস ম্যাচে শঙ্কায় এদুয়ার্দো কামাভিঙ্গা, ফেদে ভালভার্দে, আন্তোনিও রুদিগার ও ডিন হুইসেন।

সাত খেলোয়াড় বাইরে, পাঁচজন শঙ্কায়। শেষ পাঁচ লিগ ম্যাচে মাত্র এক জয় পাওয়া রিয়ালের জন্য ১২ খেলোয়াড়কে না পাওয়া হবে বিরাট ধাক্কা। জাবির জন্যও এই ম্যাচ হতে যাচ্ছে কঠিন পরীক্ষা।

১৬ ম্যাচ শেষে লিগে ৩৬ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রিয়াল। তাদের চেয়ে চার পয়েন্টে এগিয়ে বার্সেলোনা (৪০)। ন্যু ক্যাম্পে আজ (শনিবার) রাতে ওসাসুনার বিপক্ষে খেলবে তারা, জিতলে মাদ্রিদের সঙ্গে ব্যবধান হবে সাত পয়েন্টে।

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here