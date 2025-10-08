৫ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদে ফাঁসলেন এনবিআর সদস্য

৪ কোটি ৯৭ লাখ ৫১ হাজার ৩৯৬ টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সদস্য (মুসক বাস্তবায়ন ও আইটি) মোহাম্মদ বেলাল হোসাইন চৌধুরীর নামে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) দুদকের ঢাকা সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে সংস্থাটির উপ-পরিচালক মো. সাইদুজ্জামান বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন।
মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দুদক মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন।
মামলায় তার বিরুদ্ধে ৪ কোটি ৬০ লাখ ১৯ হাজার ৭১৩ টাকার সম্পদ অর্জনের তথ্য গোপনেরও অভিযোগ আনা হয়েছে। চলতি বছরের ২ ফেব্রুয়ারি আদালত মোহাম্মদ বেলাল হোসেন চৌধুরীর বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন।
মামলার এজাহারে বলা হয়, পাবলিক সার্জেন্ট হিসেবে কর্মরত থাকা অবস্থায় দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণীতে বেলাল হোসাইন চৌধুরী ৪ কোটি ৬০ লাখ টাকার সম্পদের তথ্য গোপনসহ বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে ৪ কোটি ৯৭ লাখ ৫১ হাজার ৩৯৬ টাকা জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন করেছেন। এনবিআরের এ সদস্যের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৬(২), ২৭(১) ধারা তৎসহ দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ এর ৫(২) ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে।