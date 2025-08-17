৪ শাখার সঙ্গে জরুরি সভা ডেকেছে ছাত্রদল

ঢাকা পোস্ট ডেস্ক
১৭ আগস্ট ২০২৫, ০৮:২৪
তিনটি জেলা ও একটি মহানগর শাখার সুপার ফাইভের নেতা ও শাখাগুলোর দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে জরুরি মতবিনিময় সভা ডেকেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদ।
শনিবার (১৬ আগস্ট) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব ও সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির এ জরুরি সভা আহ্বান করেন।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ১৭ আগস্ট বিকেল ৩টায় রাজধানীর নয়াপল্টনে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে নরসিংদী জেলা, টাঙ্গাইল জেলা, পটুয়াখালী জেলা ও গাজীপুর মহানগর ইউনিটের সুপার ফাইভ এবং এই চার জেলায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় টিমের নেতাদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সংসদের জরুরি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হবে।
সংশ্লিষ্ট ইউনিটের সুপার ফাইভ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত জেলা টিমের নেতাদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে।