৩৪ মাস পর রিজার্ভ ছাড়ালো ৩২ বিলিয়ন ডলার

দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বেড়েছে। মঙ্গলবার দিন শেষে মোট রিজার্ভ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩২ দশমিক ১ বিলিয়ন ডলার, যা ৩৪ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ। এর আগে সর্বশেষ ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে রিজার্ভ ৩২ বিলিয়ন ডলার ছিল।
রেমিট্যান্স ও রপ্তানির প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি বাজার থেকে ডলার কেনায় রিজার্ভ বেড়েছে বলে জানান বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
সূত্রে জানা গেছে, চলতি মাসের প্রথম ১৩ দিনে দেশে ১০০ কোটি ডলারের প্রবাসী আয় এসেছে। এ ছাড়া মঙ্গলবার ৬টি ব্যাংক থেকে মোট ৩ কোটি ৮০ লাখ ডলার কিনেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। ফলে মঙ্গলবার দিন শেষে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩২ দশমিক ১ বিলিয়ন ডলার।
ডলার সরবরাহ পরিস্থিতি ভালো থাকায় বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো থেকে এই ডলার ক্রয় করা হয়। ডলার কেনার মাধ্যমে দর স্থিতিশীল রাখা হচ্ছে। চলতি অর্থ বছরের শুরু থেকে গতকাল পর্যন্ত ২ দশমিক ১৬ বিলিয়ন ডলার ক্রয় করেছে। নিলামে প্রতি ডলারের বিনিময় হার ছিল ১২১ টাকা ৮০ পয়সা, যা মাল্টিপল প্রাইস নিলাম পদ্ধতির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।
এদিকে এক বছর ধরে প্রবাসী আয়ে ইতিবাচক ধারা অব্যাহত রয়েছে। সদ্য বিদায়ী সেপ্টেম্বর মাসেও প্রবাসীরা ২৬৮ কোটি ৫৮ লাখ ডলারের প্রবাসী আয় দেশে পাঠিয়েছেন, যা আগের মাসের চেয়ে সাড়ে ১৬ কোটি ডলার বেশি।
এ ছাড়া গত মার্চে প্রবাসী আয়ে রেকর্ড হয়। ওই মাসে ৩২৯ কোটি ডলারের প্রবাসী আয় দেশে এসেছিল, যা এখন পর্যন্ত কোনো একক মাসে দেশে আসা সর্বোচ্চ প্রবাসী আয়।