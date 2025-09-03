২৮ হাজার কোটি টাকার ঋণ সংকট, একীভূত হতে সম্মতি ইউনিয়ন ব্যাংকের

২৪ ডেস্ক

মারাত্মক তারল্য সংকটের কারণে আমানতকারীদের অর্থ ফেরত দিতে পারছে না ইউনিয়ন ব্যাংক। এস আলম গ্রুপকে দেওয়া প্রায় ২৮ হাজার কোটি টাকার ঋণ আদায় না হওয়ায় এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এই সংকট থেকে বেরিয়ে আসতে অবশেষে ব্যাংকটি একীভূত হওয়ার উদ্যোগে সম্মতি দিয়েছে।

ইউনিয়ন ব্যাংকের লোগো

বুধবার বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে ইউনিয়ন ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এই সম্মতি জানায়। বৈঠকে ব্যাংকটির চেয়ারম্যান এম ফরিদ উদ্দীন সংকটের কথা স্বীকার করে বলেন, ‘আমানতকারীরা টাকা তুলতে আসছেন, কিন্তু আমরা দিতে পারছি না। যত দ্রুত এসব ব্যাংক নিয়ে সিদ্ধান্ত হবে, ততই সবার জন্য ভালো।’ তিনি আরও জানান, ব্যাংকগুলোর পুনর্গঠন, একীভূতকরণ বা অন্য কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন। এ ছাড়া চারজন ডেপুটি গভর্নর, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা এবং ইউনিয়ন ব্যাংকের পক্ষ থেকে চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) হুমায়ন কবির উপস্থিত ছিলেন।

দুর্বল ব্যাংকগুলোকে একীভূত করার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই বৈঠকের আয়োজন করে। এর আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকও একই ধরনের উদ্যোগে সম্মতি জানিয়েছিল। জানা গেছে, এই ধারাবাহিকতায় এক্সিম ব্যাংক, গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক এবং সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংকের সঙ্গেও বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here