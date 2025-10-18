২৮ কোটি ডলার আয় নিয়ে ফোর্বসের শীর্ষে রোনালদো, পেছনে মেসি-এমবাপ্পে

মাঠ ও মাঠের বাইরে পর্তুগিজ তারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর দাপট অব্যাহত রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসা-বাণিজ্যভিত্তিক সাময়িকী ফোর্বসের প্রকাশিত ২০২৫ সালের সর্বোচ্চ আয়কারী ফুটবলারদের তালিকায় আবারও শীর্ষে উঠে এসেছেন তিনি। কর ও এজেন্ট ফি বাদে আগামী মৌসুমে তার সম্ভাব্য আয় ধরা হয়েছে ২৮ কোটি ডলার।

মেসি, রোনালদো ও এমবাপ্পে

মঙ্গলবার ফোর্বস এই তালিকা প্রকাশ করে। গত এক দশকে এ নিয়ে ষষ্ঠবারের মতো শীর্ষস্থান দখল করলেন ৩৯ বছর বয়সী এই ফুটবলার। সৌদি আরবের ক্লাব আল নাসরের সঙ্গে নতুন চুক্তি অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ মৌসুমে ক্লাব থেকে তিনি পাবেন ২৩ কোটি ডলার। এছাড়া নাইকি, বিনান্স ও হারবালাইফের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে চুক্তি থেকে তার আয় হবে আরও ৫ কোটি ডলার।

রোনালদোর পর দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন ইন্টার মায়ামির আর্জেন্টাইন তারকা লিওনেল মেসি, যার সম্ভাব্য আয় ১৩ কোটি ডলার। ১০ কোটি ৪০ লাখ ডলার আয় নিয়ে তালিকার তৃতীয় স্থানে আছেন আল ইত্তিহাদের ফরাসি স্ট্রাইকার করিম বেনজেমা। রিয়াল মাদ্রিদের তারকা কিলিয়ান এমবাপ্পে প্রায় ৯ কোটি ৫০ লাখ ডলার আয় করে চতুর্থ এবং ৮ কোটি ডলার নিয়ে পঞ্চম স্থানে আছেন ম্যানচেস্টার সিটির আর্লিং হালান্ড।

এবারের তালিকায় সবচেয়ে বড় চমক বার্সেলোনার ১৮ বছর বয়সী তারকা লামিনে ইয়ামালের অন্তর্ভুক্তি। অ্যাডিডাস, কোনামি ও পাওয়ারেডের মতো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে ইয়ামালের আয় ৪ কোটি ৩০ লাখ ডলারে পৌঁছেছে, যা তাকে শীর্ষ দশে জায়গা করে দিয়েছে। ইয়ামালের এই উত্থান এবং শীর্ষ ১০ জনের মধ্যে পাঁচজনের বয়স ২৯ বা তার কম হওয়াকে ফুটবলে নতুন প্রজন্মের আগমনী বার্তা হিসেবে দেখা হচ্ছে।

গত মৌসুমের তালিকা থেকে এবার বাদ পড়েছেন ম্যানচেস্টার সিটির কেভিন ডি ব্রুইনা। এছাড়া সৌদি ক্লাব আল-হিলাল ছেড়ে ব্রাজিলের সান্তোসে যোগ দেওয়ায় শীর্ষ দশে জায়গা হয়নি নেইমারের। গত মৌসুমে তার আয় ছিল ১১ কোটি ডলার, যা এবার কমে মাত্র ৩ কোটি ৮০ লাখ ডলারে দাঁড়াতে পারে বলে ফোর্বস ধারণা করছে।

লিগভিত্তিক হিসাবে এবারের তালিকায় স্প্যানিশ লা লিগার খেলোয়াড়দের আধিপত্য সবচেয়ে বেশি। রিয়াল মাদ্রিদ ও বার্সেলোনা থেকে মোট চারজন খেলোয়াড় এই তালিকায় রয়েছেন। এরপর সৌদি প্রো লিগ থেকে তিনজন, ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ থেকে দুজন এবং মেজর লিগ সকার (এমএলএস) থেকে একজন খেলোয়াড় জায়গা পেয়েছেন।

