১৯ অক্টোবরের মধ্যে প্রতীক না চাইলে এনসিপিকে নিজ উদ্যোগে প্রতীক দেবে ইসি

২৪ ডেস্ক

জাতীয় নাগরিক পার্টিকে (এনসিপি) নতুন নির্বাচনী প্রতীকের জন্য আগামী ১৯ অক্টোবরের মধ্যে আবেদন করার নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন না করলে কমিশন নিজ উদ্যোগেই দলটির জন্য প্রতীক নির্ধারণ করবে বলে জানিয়েছেন ইসি সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ।

ইসি সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ। ফাইল ছবি

মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি বলেন, এনসিপিকে নতুন প্রতীক চেয়ে আবেদন করতে বলা হয়েছে। যদি তারা ১৯ অক্টোবরের মধ্যে আবেদন না করে, তাহলে ইসি নিজ উদ্যোগে প্রতীক বরাদ্দ করবে।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নে, এনসিপি যদি শাপলা প্রতীক না পায় তাহলে তারা নিবন্ধন নেবে না এমন মন্তব্যে সচিব বলেন, এটা সম্পূর্ণ তাদের বিষয়।

শাপলা প্রতীক দিতে আইনগত কোনো বাধা আছে কি না জানতে চাইলে আখতার আহমেদ বলেন, যেহেতু শাপলা আমাদের তালিকায় নেই, তাই সেটি দেওয়া সম্ভব হয়নি।

জাতীয় প্রতীকের সঙ্গে মিল থাকায় কি শাপলা প্রতীক বাদ দেওয়া হয়েছে এমন প্রশ্নে তিনি স্পষ্ট করে বলেন, কমিশন মনে করেছে, শাপলা প্রতীক তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন নেই। এটি কমিশনের সিদ্ধান্ত।

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রসঙ্গে সচিব বলেন, আগামী ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনের জন্য ইসি সব ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করছে।
তিনি বলেন, জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই আমাদের সব কার্যক্রম এগোচ্ছে।

এ ছাড়া নির্বাচনী প্রস্তুতির অংশ হিসেবে আগামী ২০ অক্টোবর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে ইসি বৈঠক করবে বলে জানান আখতার আহমেদ।

গণভোট আয়োজনের বিষয়ে এক প্রশ্নে তিনি বলেন, গণভোট বিষয়ে সরকার আমাদের কিছু জানায়নি, তাই এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করব না।

