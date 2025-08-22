১৮ বছর পর আফ্রিকায় বিশ্বকাপ: ম্যাচের ভাগাভাগি চূড়ান্ত করল দক্ষিণ আফ্রিকা

- খেলাধুলা প্রতিবেদক
প্রায় ১৮ বছর পর আবারও আফ্রিকার মাটিতে ফিরছে আইসিসির কোনো বড় আসর। ২০২৭ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপের মূল আয়োজক হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকা তাদের সঙ্গে নামিবিয়া ও জিম্বাবুয়েকে নিয়ে এই টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে চলেছে। সম্প্রতি ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্বকাপের ম্যাচ বণ্টনের বিষয়টি চূড়ান্ত করেছে।
আসন্ন এই বিশ্বকাপে মোট ৫৪টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে, যার মধ্যে সিংহভাগ অর্থাৎ ৪৪টি ম্যাচই হবে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে। দেশটির আটটি ভেন্যু—জোহানেসবার্গ, প্রিটোরিয়া, কেপ টাউন, ডারবান, কেবেরহা, ব্লুমফনটেন, ইস্ট লন্ডন ও পার্লে এসব ম্যাচ আয়োজন করা হবে। তবে কোন মাঠে কোন ম্যাচ হবে, সেই সূচি এখনো প্রকাশ করা হয়নি। বাকি ১০টি ম্যাচ সহযোগী আয়োজক নামিবিয়া ও জিম্বাবুয়েতে অনুষ্ঠিত হবে।
বিশ্বকাপ আয়োজনের জন্য স্থানীয় একটি সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়ার বিষয়টি গত বৃহস্পতিবার নিশ্চিত করেছে দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট বোর্ড। এই কমিটির প্রধান হিসেবে থাকছেন দেশটির সাবেক অর্থমন্ত্রী ট্রেভর ম্যানুয়েল। ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান পার্ল মাফোশে বলেন, ‘দক্ষিণ আফ্রিকার বৈচিত্র গোটা বিশ্বের সামনে তুলে ধরার লক্ষ্য রয়েছে আমাদের বোর্ডের। সেই লক্ষ্যে আমরা তৈরি হচ্ছি।’
এর আগে ২০০৩ সালে ওয়ানডে বিশ্বকাপ এবং ২০০৭ সালে প্রথম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আয়োজক ছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। তবে দুটি আসরেই গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল তাদের। যদিও সাম্প্রতিক সময়ে দলটির পারফরম্যান্স বেশ আশাব্যঞ্জক। ২০২৩ বিশ্বকাপে সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে বিদায় নিলেও, বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে শিরোপা জেতার পর ঘরের মাঠের বিশ্বকাপে তারা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বপ্ন দেখছে।