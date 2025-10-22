১৫ সেনা কর্মকর্তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ

র‍্যাব ও ডিজিএফআইয়ের সাবেক শীর্ষ কর্মকর্তাসহ ১৫ জন সেনা কর্মকর্তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন একটি ট্রাইব্যুনাল। বুধবার সকালে এই কর্মকর্তাদের ট্রাইব্যুনালে হাজির করার পর তাদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেওয়া হয়।

ছবি – সংগৃহীত

কারাগারে পাঠানো কর্মকর্তাদের মধ্যে ডিজিএফআইয়ের সাবেক তিন পরিচালক মেজর জেনারেল শেখ মো. সরওয়ার হোসেন, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. মাহবুবুর রহমান সিদ্দিকী এবং ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আহমেদ তানভির মাজাহার সিদ্দিকী রয়েছেন।

এছাড়া র‍্যাবের সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. জাহাঙ্গীর আলম, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল তোফায়েল মোস্তফা সারোয়ার, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. কামরুল হাসান, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. মাহাবুব আলম এবং ব্রিগেডিয়ার কে এম আজাদকেও কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

অন্যদের মধ্যে রয়েছেন কর্নেল আবদুল্লাহ আল মোমেন, অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিতে থাকা কর্নেল আনোয়ার লতিফ খান, র‍্যাবের গোয়েন্দা শাখার সাবেক পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. মশিউর রহমান, লেফটেন্যান্ট কর্নেল সাইফুল ইসলাম সুমন, লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. সারওয়ার বিন কাশেম, লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ রেদোয়ানুল ইসলাম এবং বিজিবির সাবেক কর্মকর্তা মেজর মো. রাফাত-বিন-আলম।

এর আগে, সকাল ৭টার পর সবুজ রঙের ‘বাংলাদেশ জেল প্রিজন ভ্যান’ লেখা একটি গাড়িতে করে তাদের ট্রাইব্যুনালে আনা হয়।

