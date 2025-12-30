১৫ দিনে ১৫ কোটি টিকিটের আবেদন পেল ফিফা

আসন্ন ফুটবল বিশ্বকাপকে ঘিরে উন্মাদনা যে কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে, তার বড় প্রমাণ দিল ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা। মাত্র ১৫ দিনের মধ্যে বিশ্বকাপের টিকিট কিনতে আবেদন পড়েছে প্রায় ১৫ কোটি। সম্প্রতি এমন তথ্যই জানিয়েছে ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো।
সোমবার দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত ওয়াল্ড স্পোর্টস সামিটে ইনফান্তিনো জানান, বিশ্বকাপের জন্য মোট ৬-৭ মিলিয়ন টিকিট বিক্রির পরিকল্পনার রয়েছে। কিন্তু প্রথম ১৫ দিনেই প্রতিদিন গড়ে এক কোটি করে টিকিটের আবেদন এসেছে।
ইনফান্তিনোর ভাষায়, ‘‘বিশ্বকাপের প্রায় ১০০ বছরের ইতিহাসে ফিফা মোট ৪ কোটি ৪০ লাখ টিকিট বিক্রি করেছে। আর এবার মাত্র দুই সপ্তাহেই এত আবেদন এসেছে যে, চাইলে ৩০০ বছরের বিশ্বকাপ আয়োজন করা সম্ভব।’’
টিকিটের উচ্চমূল্য নিয়ে সমালোচনার মুখে পড়লেও ইনফান্তিনো তার যুক্তি সহকারে ব্যাখ্যা করেন। তার মতে, বিপুল চাহিদা অর্জনকারী দেশগুলোর সমর্থকদের জন্য ৬০ ডলারের বিশেষ টিকিট ক্যাটাগরি চালু করা হয়েছে।
ফিফা সভাপতি জানান, সবচেয়ে বেশি টিকিটের আবেদন এসেছে যুক্তরাষ্ট্র থেকে। এরপর রয়েছে জার্মানি ও যুক্তরাজ্য থেকে।
বিশ্বকাপ থেকে অর্জিত রাজস্ব বিশ্বজুড়ে ফুটবলের উন্নয়নে বিনিয়োগ করা হয় জানিয়ে তিনি বলেন, ‘‘ফিফা না থাকলে বিশ্বের প্রায় ১৫০টি দেশে ফুটবল থাকত না। বিশ্বকাপ থেকে পাওয়া এই অর্থই বিশ্বব্যাপী ফুটবলে ফিরে যায়।’’