১৪ ঘণ্টায় সাড়ে ২৩ লাখ টাকা পেলেন তাসনিম জারা

স্টাফ রিপোর্টার
ঢাকা-৯ আসনের সম্ভাব্য সংসদ সদস্য প্রার্থী ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সিনিয়র যুগ্ম সদস্যসচিব ডা. তাসনিম জারার নির্বাচনী তহবিলে ১৪ ঘণ্টায় ২৩ লাখ ৬৮ হাজার টাকা জমা পড়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বিকালে ফেসবুকে নিজের ভেরিফায়েড পেজে তিনি এ তথ্য জানান।
তাসনিম জারা জানান, তাদের নির্বাচনী ফান্ডের লক্ষ্যমাত্রা ৪৬ লাখ ৯৩ হাজার ৫৮০ টাকা। ফলে লক্ষ্যমাত্রার অর্ধেকের বেশি অর্থ পেয়েছেন তিনি। এ জন্য কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেছেন। সেইসঙ্গে বিকাশ অ্যাকাউন্টের লিমিট শেষ হয়ে যাওয়ায় ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে অনুদান দেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন জারা।
এর আগে অপর এক ফেসবুক পোস্টে জারা জানিয়েছেন, নির্বাচনী তহবিলে ৭ ঘন্টায় ১২ লাখ টাকার বেশি অনুদান পেয়েছেন তিনি। সোমবার নির্বাচনী তহবিল সংগ্রহ শুরু করেন তিনি।
আরেকটি পোস্টে তাসনিম জারা লিখেছেন, আপনাদের আগেই বলেছি আমরা স্বচ্ছভাবে টাকা উত্তোলন ও খরচ করবো। তাই আপনাদের সঙ্গে স্ক্রিনশট শেয়ার করছি। এ দুইটি অ্যাকাউন্ট শূন্য থেকে শুরু হয়েছে। আর্থিক স্বচ্ছতা বজায় রাখতে আপনাদেরকে সম্পূর্ণ হিসাব দেওয়া হবে।