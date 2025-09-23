আমার দেশ অনলাইন
প্রকাশ : ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৭: ১৫
আপডেট : ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৭: ৫৯
হাসিনার পুলিশ লীগও আখতারকে দমন করতে পারেনি বলে মন্তব্য করেছেন, জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সংগঠক (দক্ষিণাঞ্চল) হাসনাত আব্দুল্লাহ।
মঙ্গলবার ভোরে নিজের ফেসবুক পোস্টে তিনি এ মন্তব্য করেন।
হাসনাত আব্দুল্লাহ লেখেন, ‘হাসিনার পুলিশ লীগ,কোট-কাচারিও আখতারকে দমন করতে পারেনি। আর এসব উচ্ছিষ্ট, জনগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত দালালরা বিদেশে বসে প্রতিবাদের প্রতীক আখতারকে দমন করতে পারবে?
আওয়ামী দালালদের পক্ষে টকশো আর যুগলবন্দী কলামে যারা ‘সম্মতি’ উৎপাদন করে, তাদেরও কেন প্রত্যাখ্যান করা উচিত — এটা না বুঝলে, কিছুদিন পর এই আক্রমণের শিকার হতে আপনি প্রস্তুত থাকুন।’