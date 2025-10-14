আমার দেশ অনলাইন
প্রকাশ : ১৪ অক্টোবর ২০২৫, ১২: ২৯
আপডেট : ১৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৩: ০৯
> জাতীয়
দুদক চেয়ারম্যান
হাসিনাকে ফেরাতে ইন্টারপোলসহ সব সংস্থার সাথে আলোচনা হচ্ছে
ছবি: সংগৃহীত
দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আবদুল মোমেন বলেছেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দ্রুত দেশে ফেরাতে ইন্টারপোলসহ সব আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে আলোচনা হচ্ছে। ভারত ন্যায় বিচার করলে তাকে ফিরে পাওয়া সহজ হবে।
মঙ্গলবার সকালে দুদকের সম্মেলন কক্ষে রিপোর্টার্স অ্যাগেইনস্ট করাপশনের (র্যাক) সাংবাদিকদের এক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
দুদক চেয়ারম্যান বলেন, আমরা জাতীয় নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে সৎ লোককে চাই। তাই এলাকার সৎ লোকটিকে যেন মনোনয়ন দেয়া হয়।
তিনি বলেন, দুদকের কাছে সাধারণ অপরাধী আর সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কোনও তফাত নেই। সবার ক্ষেত্রে সমানভাবে দেখা হয়।