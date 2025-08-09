হাসান, তালাতের ব্যাটিং জুটিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারালো পাকিস্তান

একজনের ছিল আন্তর্জাতিক ওয়ানডেতে অভিষেক। আরেকজন ফরম্যাটটিতে ফেরেন প্রায় ৬ বছর পর। আর এ দুই ব্যাটার হাসান নেওয়াজ ও হুসাইন তালাতের ১০৪ রানের জুটিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে হারালো পাকিস্তান। এদিন ম্যাচসেরা হন অভিষিক্ত ব্যাটার হাসান নেওয়াজ। ডানহাতি এ ব্যাটার খেলেন ৫৪ বলে ৬৩ রানের ইনিংস। সবমিলিয়ে এদিন ৭০ বলে অপরাজিত জুটির ওপর ভর করেই ৫ উইকেট হাতে রেখে খেলা শেষ করে পাকিস্তান।

শনিবার ত্রিনিদাদের ব্রায়ান লারা স্টেডিয়ামে এদিন টস হেরে আগে ব্যাটিংয়ে নামে স্বাগতিকরা। ৪৯ ওভারে ২৮০ রানে গিয়ে থামে ক্যারিবিয়দের ইনিংস। দলের হয়ে এদিন সর্বোচ্চ বেশি রান করে ব্যাটার এভিন লুইস (৬০) এবং অধিনায়ক শাই হোপ (৫৫)। পাকিস্তানের পেসাররা এদিন তুলে নেন ৭ উইকেট। বাঁহাতি পেসার শাহিন আফ্রিদি নেন ৪ উইকেট।

চ্যালেঞ্জিং লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে নেওয়াজ ছাড়াও ফিফটি করেন অধিনায়ক মোহাম্মদ রিজওয়ান। ৩৮তম ওভারে ৫৩ রান করে ফেরেন এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার। ১৮০ রানে পঞ্চম উইকেট হারায় পাকিস্তান। জয়ের জন্য তখন শেষ ৭৬ বলে ১০১ রান দরকার ছিল পাকিস্তানের। পরবর্তীতে ষষ্ঠ উইকেটে ১০৪ রানের জুটি গড়েন হাসান নেওয়াজ এবং হুসেইন তালাত। এদিন দলের হয়ে তৃতীয় সর্বোচ্চ ৪৭ রান করেন বাবর আজম। ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে ৬৫ রানে ২ উইকেট নেন পেসার শামার জোসেফ।

আগামীকাল একই ভেন্যুতে সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডে খেলবে পাকিস্তান এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

