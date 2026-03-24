হাবিবুল বাশার প্রধান নির্বাচক, প্যানেলে নতুন মুখ নাঈম-নাদিফ

স্পোর্টস রিপোর্টার
নতুন নির্বাচক প্যানেল ঘোষণা করেছে বিসিবি। নির্বাচক প্যানেলের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন সাবেক অধিনায়ক হাবিবুল বাশার সুমন।
নির্বাচক হিসেবে বেশ অভিজ্ঞ বাশার। বিসিবির পুরুষ ও নারী- দুদলেরই জাতীয় নির্বাচক হিসেবে কাজ করেছেন। প্রথম বাংলাদেশি ব্যাটসম্যান হিসেবে টেস্ট ক্রিকেটে তিন হাজার রানের মাইলফলক স্পর্শ করেছিলেন।
প্যানেলের নতুন দুই সদস্য নাঈম ইসলাম ও নাদিফ চৌধুরী। ৩৯ বছরের নাঈম ইসলামের দুই দশকের বর্ণিল ক্রিকেট ক্যারিয়ার। ঘরোয়া ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মিলিয়ে ২০ হাজারেরও বেশি রান করা নাঈমের দখলে রয়েছে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে সর্বোচ্চ ৩৪টি সেঞ্চুরির জাতীয় রেকর্ড।