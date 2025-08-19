হান্ড্রেডে হ্যাটট্রিকের দেখা পেলেন সনি বেকার

দ্য হান্ড্রেডে দারুণ এক কীর্তি গড়লেন পেসার সনি বেকার। ইংল্যান্ডের এই তরুণ হ্যাটট্রিক করে উঠে এসেছেন আলোচনায়। টুর্নামেন্ট ইতিহাসের চতুর্থ বোলার হিসেবে এই কীর্তি গড়েছেন তিনি।
রোববার দ্য হান্ড্রেডে ম্যানচেস্টার অরিজিনালসের হয়ে খেলতে নেমে নর্দার্ন সুপারচার্জার্সের বিপক্ষে পরপর ৩ বলে ৩ উইকেট তুলে নেন এই ২২ বছর বয়সী পেসার।
দ্বিতীয় স্পেলে আক্রমণে এসে নিজের ১৫তম বলে ডেভিড মালানকে বোল্ড করেন বেকার। এরপর আবার আক্রমণে ফিরে প্রথম দুই বলেই টম লজ ও জ্যাকব ডাফিকে ফিরিয়ে হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন।
তবে এদিন আর কোনো উইকেট পাননি তিনি। সবমিলিয়ে ১৭ বলে ২১ রান দিয়ে ৩ উইকেট শিকার করেছেন ম্যানচেস্টার অরিজিনালসের হয়ে।
উল্লেখ্য, টুর্নামেন্ট ইতিহাসে ২০২১ মৌসুমে ওয়েলশের বিপক্ষে বার্মিংহ্যাম ফিনিক্সের ইমরান তাহির হ্যাটট্রিক করেছিলেন। যা ছিল এই লিগের ইতিহাসে প্রথম হ্যাটট্রিকের ঘটনা।
এরপর ২০২৩ সালে ওয়েলশ ফায়ারের বিপক্ষে সাউদার্ন ব্রেভের হয়ে টাইমাল মিলস ও ২০২৪ সালে লন্ডন স্পিরিটের বিপক্ষে ওভাল ইনভিন্সিবলসের হয়ে হ্যাটট্রিক করেন স্যাম কারান।