হাদি হত্যার বিরুদ্ধে জাতীয় ঐক্য গড়ার আহ্বান এবি পার্টির

স্টাফ রিপোর্টার
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শহীদ শরিফ ওসমান হাদির নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে জাতীয় ঐক্য ও প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে মিছিল করেছে আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টি।
শুক্রবার রাজধানীর পল্টন থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে শহিদ ওসমান হাদি চত্বর (শাহবাগ) ও টিএসসি প্রদক্ষিণ করে পল্টনে গিয়ে শেষ হয়।
এবি পার্টি সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদের নেতৃত্বে মিছিলটিতে দলটির শীর্ষস্থানীয় নেতাসহ কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। এসময় ফ্যাসিবাদী ও আধিপত্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে স্লোগান দেন নেতাকর্মীরা।