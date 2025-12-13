হাদিকে গুলি আরেকটি ওয়ান-ইলেভেনের মতো গভীর ষড়যন্ত্র, নেপথ্যে আ.লীগ-ভারত

স্টাফ রিপোর্টার
পতিত আওয়ামী লীগ জুলাই গণঅভ্যুত্থানে সামনের সারির নেতাদের টার্গেট কিলিংয়ের মিশনে নেমেছে উল্লেখ করে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আদীব বলেছেন, ওসমান হাদিকে টার্গেট করে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি করা কোনো সাধারণ ঘটনা নয়। এটা আরেকটি ওয়ান ইলেভেন কিংবা ৮১ সালের এরশাদের ক্ষমতা দখলের মতো গভীর ষড়যন্ত্র। এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগ ও প্রতিবেশী রাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থা জড়িত থাকার বিষয়টি স্পষ্ট।

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী শরীফ ওসমান হাদির ওপর সশস্ত্র হামলার প্রতিবাদে গতকাল শুক্রবার রাতে এনসিপির বিক্ষোভ মিছিলে এসব কথা বলেন তিনি। মিছিলটি রাজধানীর বাংলামোটর থেকে শুরু হয়ে শাহবাগে বিক্ষোভ সমাবেশের মধ্য দিয়ে শেষ হয়। বিক্ষোভ মিছিল থেকে দলটির নেতা-কর্মীরা স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগ দাবি করেন।

এনসিপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আদীব বলেন, ওসমান হাদিকে টার্গেট করে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি করা কোনো সাধারণ ঘটনা নয়। এটা আরেকটি ওয়ান-ইলেভেন কিংবা ৮১ সালের এরশাদের ক্ষমতা দখলের মতো গভীর ষড়যন্ত্র। এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগ ও প্রতিবেশী রাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থাও জড়িত থাকা স্পষ্ট। কারণ নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ নির্বাচন বানচালের ঘোষণা দিয়েছে, ওই ঘোষণা অনুযায়ী ভারতীয় আধিপত্যবাদবিরোধী নেতাদের টার্গেট করে কিলিং মিশনে নেমেছে। একই সঙ্গে লীগের দোসর সিভিল সোসাইটির মাধ্যমে দেশে নিরাপত্তার জন্য সেনা শাসনের বয়ান তৈরি করছে। কিলিং মিশন সাকসেস হলেই নির্বাচন বানচাল করে সামরিক শাসন জারি করবে। এরপর রিফাইন্ড আওয়ামী লীগকে দেশের রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিক করে তুলবে।

তিনি বলেন, ২০২৪ সালে জুলাই গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছে। এর আগে আমরা দেখেছি, বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধীরা ৫৪ বছর ভারতের স্বার্থ রক্ষা করে বাংলাদেশে রাজনীতি করেছে। যখনই বাংলাদেশপন্থি রাজনীতির উত্থান হয়েছে, তারা নেতাদের হত্যা করেছে, গণহত্যা চালিয়েছে। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা দেওয়ার পর ওই সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগ নির্বাচন বানচালের ঘোষণা দিয়েছে। জুলাই গণঅভ্যুত্থানে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেওয়া নেতাদের টার্গেট কিলিং করার মিশনে নেমেছে। হাসনাত আবদুল্লাহর ওপর গাজীপুরে হামলা করা হয়। এনসিপির নেতাদের হত্যার উদ্দেশ্যে গোপালগঞ্জে সারাদেশের সন্ত্রাসীদের জড়ো করে হামলা করা হয়।

এনসিপির যুগ্ম সদস্য সচিব আরিফ সোহেল বলেন, হাদি গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনা প্রমাণ করে বাংলাদেশে এখনো জুলাইয়ের শত্রুরা, সংস্কারের শত্রুরা, ন্যায়বিচারের শত্রুরা সজাগ আছে। দেশে আবারও ওয়ান-ইলেভেন তৈরির পাঁয়তারা চলছে। আধিপত্যবাদবিরোধী সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।

হাদির মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্ত, ৭২ ঘণ্টা অতি সংকটাপন্ন: বিশেষ সহকারী

এনসিপির যুব শাখা জাতীয় যুবশক্তির আহ্বায়ক তরিকুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা অথর্ব, ব্যর্থ স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগ দাবি করছি। অবিলম্বে তাকে পদত্যাগ করতে হবে। তার মুখে মিষ্টি মিষ্টি কথা আমরা শুনতে চাই না। তিনি তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন। তিনি কোন যোগ্যতায়, কোন মুখে এখন পর্যন্ত স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেন, সেটা তাকে ব্যাখ্যা করতে হবে।’

বিক্ষোভ মিছিলে আরো উপস্থিত ছিলেন এনসিপির যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক খান মুহাম্মদ মুরসালীন, জাতীয় ছাত্রশক্তির সভাপতি জাহিদ আহসান, জাতীয় যুবশক্তির সদস্য সচিব ডা. জাহিদুল ইসলাম, জাতীয় শ্রমিক শক্তির সদস্য সচিব ঋআজ মোর্শেদ প্রমুখ।

