স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা: কোনো ষড়যন্ত্রই নির্বাচন আটকাতে পারবে না

২৪ ডেস্ক

জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হলে কোনো ধরনের ষড়যন্ত্রই আসন্ন নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করতে পারবে না বলে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। তার মতে, জনগণ ও রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনমুখী হয়ে গেলে সব প্রতিবন্ধকতা অর্থহীন হয়ে পড়বে।

মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, ফাইল ছবি

প্রধান উপদেষ্টার ঘোষণা অনুযায়ী আগামী ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন আয়োজনের জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সম্পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছে। শনিবার দুপুরে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের (বিএডিসি) হিমাগার পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে সরকারের অবস্থান তুলে ধরেন।

সারাদেশে অস্ত্র উদ্ধার অভিযান একটি চলমান প্রক্রিয়া উল্লেখ করে জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, ‘শুধু নির্বাচনের জন্য নয়, অন্য যেকোনো সময়েও দেশে যেন অবৈধ অস্ত্র প্রবেশ করতে না পারে, সে বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া হবে। প্রতিদিন অস্ত্র উদ্ধার হচ্ছে এবং নির্বাচনের আগেই প্রায় সব অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের ব্যাপারে আমরা আশাবাদী।’

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নির্বাচনকেন্দ্রিক অপপ্রচার এবং বিভিন্ন দলের নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার হুমকির বিষয়ে তিনি বলেন, ‘দেশ এখন স্বাধীন। এখানে প্রত্যেকেই নিজ নিজ মত প্রকাশ করতে পারে। তবে জনগণই মূল শক্তি এবং তারা যখন নির্বাচনের পক্ষে অবস্থান নেবে, তখন কোনো কিছুই বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না।’

দেশের সীমান্ত সম্পূর্ণ নিরাপদ ও সুরক্ষিত রয়েছে বলেও আশ্বস্ত করেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা। তিনি উল্লেখ করেন, সীমান্ত এলাকার জনগণ অত্যন্ত সচেতন, যা দেশের নিরাপত্তাকে আরও শক্তিশালী করেছে।

