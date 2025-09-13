স্বতন্ত্রের জিতু ভিপি ও শিবিরের মাজহার জিএস, মেঘলা এজিএস নির্বাচিত

আমার দেশ অনলাইন
প্রকাশ : ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯: ০১

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে ভিপি পদে বিজয়ী হয়েছেন স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী সম্মিলন প্যানেলের প্রার্থী আব্দুর রশিদ জিতু। আর শিবিরের প্যানেল থেকে জিএস পদে মাজহারুল ইসলাম ও এজিএস পদে নির্বাচিত হয়েছেন আয়েশা সিদ্দিকা মেঘলা। সূত্রের বরাতে এ তথ্য জানা যায়।

এর আগে ভোট গ্রহণ শেষ হওয়ার ৪৮ ঘণ্টা পর শেষ হয় ভোট গণনা। বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৫টায় ভোট প্রদান শেষ হওয়ার কথা থাকলেও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম হলে দীর্ঘ লাইনের ফলে রাত ৯টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ চলে।

জাকসু নির্বাচনে এবার মোট আটটি প্যানেল নির্বাচন করে। ক্রিয়াশীল সংগঠন ছাড়া এবারের জাকসু নির্বাচনে স্বতন্ত্রভাবে দুইটি প্যানেল অংশ নেয়। ‘স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী সম্মিলন’ নামে গঠিত স্বতন্ত্রদের নিয়ে এই প্যানেলের ভিপি পদে লড়েন গণ-অভ্যুত্থান রক্ষা আন্দোলনের আহ্বায়ক আব্দুর রশিদ জিতু, জিএস পদে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ৪৮ ব্যাচের শিক্ষার্থী মো. শাকিল আলী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (পুরুষ) পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন তৌহিদুল ইসলাম নিবিড় ভূঁঞা।

