স্থায়ী বন্ধুত্ব চাইলে ভারতকে সীমান্ত হত্যা বন্ধ করতে হবে

Amar Desh
প্রকাশ : ১০ মে ২০২৬, ১২: ৫৬
প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা রুহুল কবির রিজভী আহমেদ বলেছেন, বাংলাদেশের সঙ্গে স্থায়ী বন্ধুত্ব চাইলে ভারতকে সীমান্ত হত্যা বন্ধ করতে হবে। রোববার দুপুর ১২টার দিকে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন।
এর আগে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, ভারতের এ ধরনের হত্যাকাণ্ডের কারণেই দু’দেশের মধ্যে সম্পর্কের কোনো উন্নতি হচ্ছে না। বাংলাদেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব চাইলে ভারত সরকারকে অবশ্যই সীমান্ত হত্যা বন্ধ করতে হবে।
Source: https://www.dailyamardesh.com/politics/bnp/amdrrpf1uvdxv