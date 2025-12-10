স্টেডিয়ামের মাটি চুরি নিয়ে যা বলছে বিসিবি 

২০৩১ ওয়ানডে বিশ্বকাপকে টার্গেট করে পূর্বাচলে স্টেডিয়াম নির্মাণের পরিকল্পনা অনেক বছর ধরেই চলছে। নানান অব্যবস্থাপনার মধ্যে এই নির্মাণাধীন স্টেডিয়াম থেকে ২০ হাজার ঘনফুট (সিএফটি) কেনা মাটি থেকে ১৩ হাজার ঘনফুট চুরি হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। সেই অবস্থা পর্যবেক্ষণে গতকাল (মঙ্গলবার) পূর্বাচলে গিয়েছিলেন বিসিবির কর্মকর্তারা।
পূর্বাচলে স্টেডিয়ামের জন্য নির্ধারিত স্থান পরিদর্শন করেছেন বিসিবির গ্রাউন্ডস কমিটির চেয়ারম্যান খালেদ মাসুদ পাইলট, ক্রিকেট অপারেশন্স ম্যানেজার শাহরিয়ার নাফিস ও বয়সভিত্তিক বিভাগের প্রধান আসিফ আকবর। পরিদর্শন শেষে গণমাধ্যমের সামনে এ নিয়ে তদন্ত কমিটি গঠনের ঘোষণা দিয়েছেন পাইলট।
তদন্ত কমিটি গঠন নিয়ে পাইলট বলেছেন, ‘নিরপেক্ষ একটা তদন্ত কমিটি করব, ওই কমিটিতে হয়তো দুয়েকজন আমাদের ডিরেক্টর থাকবেন, আর বাইরের দুয়েকজন থাকবেন গোয়েন্দা সংস্থা থেকে। আমি মনে করি, এমন মানুষ রাখব যারা এসব কাজ করতে অভ্যস্ত। তিন সদস্যের একটা কমিটি করার পরিকল্পনা। আমি প্রেসিডেন্টকে (আমিনুল ইসলাম বুলবুল) তা দেব এবং জানাব যেন তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি করে বিষয়টির তদন্ত করা হয়।’
২০ হাজার ঘনফুটের মতো মাটি থাকার কথা থাকলেও মাত্র সাড়ে ৭ হাজার ঘনফুট মাটি থাকার কথা জানিয়েছেন পাইলট। এই ঘটনায় হতাশ তিনি, ‘এটা আমি শুনেছি এবং আমাদের একটা টিম আসছিল। আমি যখন দায়িত্ব পাই তার আগ থেকেই আমি এমন একটা ঘটনার কথা শুনেছি। এখানে প্রায় ২০ হাজার সেফটিকের মতো মাটি পূর্বাচলে পড়ার কথা এবং এখন মেজারমেন্ট করে জানা গেছে প্রায় সাড়ে সাত হাজার সেফটিকের মতো মাটি আছে।’