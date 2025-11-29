সৌদি আরবে নারীদের টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট, অংশ নেবেন ৩৫ দেশের ক্রিকেটার

- খেলাধুলা প্রতিবেদক
ফুটবল ও মোটরস্পোর্টের পর এবার নারী ক্রিকেটেও বড় বিনিয়োগ নিয়ে আসছে সৌদি আরব। দেশটিতে ২০২৬ সাল থেকে শুরু হতে যাচ্ছে ‘উইমেনস ওয়ার্ল্ড টি-টোয়েন্টি চ্যালেঞ্জ’ নামের একটি পেশাদার ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ফেয়ারব্রেক এবং সৌদি ক্রিকেটের যৌথ উদ্যোগে এই আয়োজনটি অনুষ্ঠিত হবে, যা দেশটির প্রথম পেশাদার নারী ক্রিকেট প্রতিযোগিতা।
এক যৌথ বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, এই টুর্নামেন্টে ৩৫টির বেশি দেশের নারী ক্রিকেটাররা অংশ নেবেন। ধারণা করা হচ্ছে, প্রথম আসরটি সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর মাসে দুই সপ্তাহ ধরে চলবে। প্রতিযোগিতায় মোট ছয়টি দল অংশ নেবে এবং প্রতিটি দলে ১৫ জন করে খেলোয়াড় থাকবেন।
টুর্নামেন্টটি মোট ১৯টি ম্যাচে সম্পন্ন হবে। শুরুতে রাউন্ড-রবিন পর্বের পর দুটি সেমিফাইনাল ও একটি ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। খেলোয়াড় বাছাইয়ের ক্ষেত্রে কোনো নিলাম অনুষ্ঠিত হবে না। ফেয়ারব্রেকের নীতি অনুসারে একটি নির্বাচক প্যানেল খেলোয়াড়দের দলে অন্তর্ভুক্ত করবে।
খেলোয়াড়দের বেতন কাঠামো এখনো চূড়ান্ত না হলেও ধারণা করা হচ্ছে, এটি তিন বা চারটি স্তরে বিভক্ত থাকবে। আয়োজকরা জানিয়েছেন, শীর্ষ খেলোয়াড়দের বেতন 영국의 দ্য হান্ড্রেড বা অস্ট্রেলিয়ার উইমেনস বিগ ব্যাশ লিগের কাছাকাছি হবে। উদাহরণস্বরূপ, ২০২৫ সালে দ্য হান্ড্রেডে সর্বোচ্চ বেতন ছিল ৬৫ হাজার পাউন্ড, যা ২০২৬ সালে প্রায় এক লাখ পাউন্ডে উন্নীত হবে।
খেলাধুলায় লিঙ্গসমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে ২০১৩ সালে ফেয়ারব্রেক প্রতিষ্ঠিত হয়। এর আগে ২০২২ ও ২০২৩ সালে দুবাই এবং হংকংয়ে তারা ‘ফেয়ারব্রেক গ্লোবাল ইনভাইটেশনাল টি-টোয়েন্টি’ আয়োজন করেছিল। আইসিসি অনুমোদিত সেই আসরে শ্রীলঙ্কার চামারি আতাপাত্তু, ইংল্যান্ডের সোফি একলেস্টোন এবং দক্ষিণ আফ্রিকার লরা উলভার্ট ও মারিজান ক্যাপের মতো তারকা ক্রিকেটাররা খেলেছিলেন।
তবে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের অনাপত্তিপত্র না পাওয়ায় সে টুর্নামেন্টে দেশটির কোনো খেলোয়াড় অংশ নিতে পারেননি। সৌদি আরবে আয়োজিত নতুন এই টুর্নামেন্টে ভারতীয়দের অংশগ্রহণ এখনো অনিশ্চিত। এই টুর্নামেন্টের মাধ্যমে ক্রিকেটের বিশ্ব মানচিত্রে সৌদি আরবের অবস্থান আরও শক্তিশালী হবে বলে মনে করা হচ্ছে। এর আগে ২০২৪ সালে জেদ্দায় আইপিএলের নিলাম অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং ভবিষ্যতে আইএল টি-টোয়েন্টির কিছু ম্যাচও সেখানে আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে।