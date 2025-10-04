সোহানের ব্যাটে রুদ্ধশ্বাস জয়, সিরিজও বাংলাদেশের

- খেলাধুলা প্রতিবেদক
শেষ মুহূর্তের রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে আফগানিস্তানকে হারিয়ে এক ম্যাচ হাতে রেখেই টি-টোয়েন্টি সিরিজ নিশ্চিত করল বাংলাদেশ। নুরুল হাসান সোহানের দায়িত্বশীল ব্যাটিং আর শরিফুল ইসলামের জয়সূচক বাউন্ডারিতে ২ উইকেটের নাটকীয় জয় তুলে নেয় জাকের আলি অনিকের দল। এই জয়ে তিন ম্যাচের সিরিজে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল বাংলাদেশ।
১৪৮ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরুতেই বড় ধাক্কা খায় স্বাগতিকরা। দুই ওপেনার তানজিদ তামিম ও পারভেজ ইমন মাত্র ২ রান করে সাজঘরে ফেরেন। এরপর সাইফ হাসানকে (১৮) নিয়ে জাকের আলি অনিক প্রতিরোধের চেষ্টা করেন। তবে দলীয় ২৪ রানে ৩ উইকেট হারানোর পর জাকের ও শামীম হোসেনের ব্যাটে ঘুরে দাঁড়ায় দল। জাকের ৩২ ও শামীম ৩৩ রান করে আউট হলে ম্যাচে ফেরে আফগানরা।
একটা পর্যায়ে ১০৫ রানে ৫ উইকেট হারানোর পর ব্যাটিং ধস নামে বাংলাদেশের ইনিংসে। নাসুম আহমেদ, রিশাদ হোসেন ও সাইফউদ্দিন দ্রুত ফিরে গেলে ১২৯ রানে ৮ উইকেট হারিয়ে হারের শঙ্কায় পড়ে যায় দল। তবে এক প্রান্ত আগলে রেখে ২১ বলে ৩১ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলে দলকে জয়ের পথে রাখেন সোহান। শেষ পর্যন্ত শরিফুলকে সঙ্গে নিয়ে ৫ বল বাকি থাকতেই জয় নিশ্চিত করেন তিনি।
এর আগে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে আফগানিস্তান নির্ধারিত ২০ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ১৪৭ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৩৮ রান আসে ইব্রাহিম জাদরানের ব্যাট থেকে, এছাড়া রহমানউল্লাহ গুরবাজ করেন ৩০ রান। বাংলাদেশের হয়ে নাসুম আহমেদ ও রিশাদ হোসেন দুটি করে উইকেট নেন। আফগানিস্তানের পক্ষে আজমতউল্লাহ ওমরজাই একাই ৪ উইকেট শিকার করে বাংলাদেশকে চাপে ফেলেছিলেন।