সোনিয়া বশিরের প্রতারণায় স্টার্টআপ খাতে বিপর্যয়

আলোচিত ভেঞ্চার ক্যাপিটাল প্রতিষ্ঠান এসবিকে টেক ভেঞ্চারস লিমিটেড এবং এর প্রধান নির্বাহী সোনিয়া বশির কবিরের কারণে বাংলাদেশের স্টার্টআপ খাত বড় ধরনের সংকটে পড়েছে। বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়ে অর্থ আত্মসাৎ, লভ্যাংশ ও মূলধন ফেরত না দেওয়া এবং সময় ক্ষেপণের অভিযোগে প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে মামলা ও তদন্ত চলছে।
তদন্তকারী সংস্থা পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের (পিবিআই) প্রাথমিক প্রতিবেদন ইতোমধ্যেই আদালতে জমা পড়েছে।
অভিযোগে বলা হয়েছে, সাবেক সরকারের কাছ থেকে স্টার্টআপ উন্নয়ন তহবিল পাওয়ার পরও এসবিকে টেক ভেঞ্চারস প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী অর্থ ছাড় করেনি। এতে মার্কোপোলো, ফসল, যাত্রী, টেন মিনিট স্কুল, অরোগ্য ও সলশেয়ারসহ বেশকিছু সম্ভাবনাময় স্টার্টআপ আর্থিক সংকটে পড়ে যায়।
উদ্যোক্তাদের দাবি— বিনিয়োগের আশ্বাস পেয়ে তারা ব্যবসা সম্প্রসারণে পরিকল্পনা নিলেও দীর্ঘ সময় ধরে কোনো তহবিল পাননি। এমনকি গত বছর এসবিকে ঘোষণা দিয়েছিল তারা ৭১ লাখ ডলার বিনিয়োগ করেছে, যা উদ্যোক্তাদের মতে ছিল নিছক প্রচারণা।
এদিকে এসবিকে টেক ভেঞ্চারসের গুলশানের অফিসটি সাবেক প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিমের মালিকানাধীন ভবনে থাকার বিষয়টিও তদন্তে এসেছে। এছাড়া সাবেক বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বিপুর সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল কি না— সেটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী জানায়, কিছু লেনদেন হুন্ডির মাধ্যমে হয়েছে কি না এবং বিদেশে অর্থ পাচারের অভিযোগেরও সত্যতা যাচাই করা হচ্ছে।
সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা সংস্থার সূত্র বলছে, সোনিয়া–বিপু–তারানা সংশ্লেষের বিষয়ে গভীর নজরদারি চলছে। সোনিয়া বশির ছাড়া অন্য দুজন পলাতক রয়েছেন। এ অবস্থাতেও তারানা হালিমের কাছে হুন্ডির মাধ্যমে টাকা পাঠানো হয় বলে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর একটি সূত্র জানিয়েছে। অন্যদিকে নসরুল হামিদ বিপুর বিরুদ্ধে বিদেশে অর্থ পাচারের অভিযোগ রয়েছে। লন্ডন ও যুক্তরাষ্ট্রে বিপুর বাড়ি ও ব্যবসা রয়েছে বলে জানা গেছে।
সোনিয়া বশিরের বিষয়ে মার্কোপোলো’র প্রতিষ্ঠাতা তাসফিয়া তাসবিন বলেন, ‘মনে হয়েছে তিনি স্টার্টআপগুলোকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে কাজ করেছেন।’ ফসলের প্রতিষ্ঠাতা সাকিবের ভাষায়, প্রতিশ্রুতি দিয়ে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যাওয়া শুধু আমাদের নয়, দেশের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমের আন্তর্জাতিক বিশ্বাসযোগ্যতাকেও আঘাত করেছে।
শুধু উদ্যোক্তাদের প্রতিশ্রুত অর্থ আটকে রাখাই নয়, সোনিয়া বশির কবিরের বিরুদ্ধে কোটি টাকার আত্মসাতের অভিযোগে মামলা হয়েছে। বিনিয়োগকারী জেরিন চৌধুরীর দায়ের করা মামলায় বলা হয়— ২০২১ সালের জুলাই থেকে ২০২২ সালের অক্টোবর পর্যন্ত তিন দফায় মোট ১ কোটি ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা বিনিয়োগ গ্রহণ করেন সোনিয়া বশির। প্রতিশ্রুত লভ্যাংশসহ এ অর্থের বর্তমান মূল্য দাঁড়ায় দুই কোটি নয় লাখ ৩৩ হাজার ৩৫৯ টাকা।
পিবিআই জানায়, ব্যাংক স্টেটমেন্ট, ই-মেইল, নোটিস ও খসড়া চুক্তিপত্রসহ প্রমাণ মিলেছে। এমনকি বিবাদী নিজেও বিভিন্ন সময়ে প্রতিশ্রুতিমূলক বার্তা পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু বাদীর পুনঃ পুনঃ দাবি সত্ত্বেও অর্থ ফেরত দেননি। এমনকি সরাসরি পরিশোধের দাবি এবং আইনজীবীর পাঠানো নোটিসও তিনি উপেক্ষা করেন। এছাড়া ব্যক্তিগত প্রয়োজনে অতিরিক্ত ৮৫ লাখ টাকা ঋণ নেওয়া হয়েছে বলে তদন্তে উঠে এসেছে, যা ফেরত দেওয়া হয়নি। তদন্ত কর্মকর্তাদের মতে, এ ঘটনায় প্রাথমিকভাবে দণ্ডবিধির ৪০৬ ও ৪২০ ধারায় বিশ্বাসভঙ্গ ও প্রতারণার অভিযোগের প্রমাণ পাওয়া গেছে।
এসবিকে টেক ভেঞ্চারসের বিরুদ্ধে আরো অভিযোগ রয়েছে। এক প্রাক্তন সেনা কর্মকর্তার কাছ থেকে নেওয়া ১৫ কোটি টাকা এবং ফাইবার হোম লিমিটেডের কাছ থেকে নেওয়া ১২ কোটি টাকা ফেরত দেননি তারা। এসব কারণে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে মামলা চলছে।
বাংলাদেশের স্টার্টআপ অঙ্গনে সোনিয়া বশির কবির পরিচিত মুখ। তার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ বিনিয়োগ মহলে ব্যাপক আলোড়ন তুলেছে। উদ্যোক্তা ও বিনিয়োগকারীরা বলছেন, শুধু পুঁজি নয়, বিশ্বাসযোগ্য পরিবেশও স্টার্টআপের জন্য জরুরি। এ ঘটনার পর তারা সংশ্লিষ্ট খাতে কঠোর নিয়ন্ত্রণ, স্বচ্ছতা এবং উদ্যোক্তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার দাবি তুলেছেন।
আমার দেশ’র পক্ষ থেকে যোগাযোগ করলে সোনিয়া বশির এ প্রতিবেদন প্রকাশ না করার অনুরোধ জানান। নিজেকে দ্য ডেইলি স্টার সম্পাদক মাহফুজ আনামের আত্মীয় হিসেবে পরিচয় দিয়ে তিনি বলেন, বর্তমানে তার কোম্পানির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন বিএনপির এক উদীয়মান তরুণ নেতা, তার স্বচ্ছ ভাবমর্যাদা রয়েছে। যিনি ভবিষ্যতে মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।