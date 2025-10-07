সেপ্টেম্বরে মূল্যস্ফীতি বেড়ে ৮.৩৬ শতাংশ

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো |সংগৃহীত

সেপ্টেম্বর মাসে দেশের মূল্যস্ফীতি বেড়ে দাঁড়িয়েছে আট দশমিক ৩৬ শতাংশে, যা আগের মাস আগস্টে ছিল আট দশমিক ২৯ শতাংশ। আগের বছরের সেপ্টেম্বরে এই হার ছিল নয় দশমিক ৯২ শতাংশ।

সোমবার (৬ অক্টোবর) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) প্রকাশিত হালনাগাদ তথ্যে এ চিত্র উঠে এসেছে।

বিবিএসের তথ্যমতে, সেপ্টেম্বর মাসে খাদ্য ও খাদ্য বহির্ভূত খাতে মূল্যস্ফীতি বেড়েছে। সেপ্টেম্বর মাসে খাদ্য খাতে মূল্যস্ফীতি হয়েছে সাত দশমিক ৬৪ শতাংশ, যা আগস্টে ছিল সাত দশমিক ৬০ শতাংশ। সেপ্টেম্বর মাসে খাদ্য বহির্ভূত খাতে মূল্যস্ফীতি হয়েছে আট দশমিক ৯৮ শতাংশ, আগস্ট মাসে যা ছিল আট দশমিক ৯০ শতাংশ। আর গত বছরের সেপ্টেম্বরে খাদ্য খাতে ১০ দশমিক ৪০ ও খাদ্য বহির্ভূত খাতে নয় দশমিক ৫০ শতাংশ হারে মূল্যস্ফীতি হয়েছিল।

খাদ্যপণ্যের দাম বেড়েছে, পাশাপাশি বাসাভাড়া, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা খাতে ব্যয়ের বৃদ্ধি সামগ্রিক মূল্যস্ফীতি বাড়িয়েছে। ডলারের বিনিময় হার ও আমদানি ব্যয়ের চাপও মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হিসেবে কাজ করছে বলে দাবি সংশ্লিষ্টদের।

