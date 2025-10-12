সেনা হেফাজতে থাকাদের বিষয়ে আনুষ্ঠানিক জানানো হয়নি

আমার দেশ অনলাইন
প্রকাশ : ১২ অক্টোবর ২০২৫, ১৩: ৫৮
আপডেট : ১২ অক্টোবর ২০২৫, ১৪: ০৮
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম বলেছেন, গুমের মামলায় সেনা হেফাজতে থাকাদের বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনকিছু জানানো হয়নি। রোববার দুুপুরে সাংবাদিকদের তিনি একথা বলেন।
তিনি বলেন, গুমের মামলায় অভিযুক্ত সেনা কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছেছে।
এদিকে শেখ হাসিনাসহ তিনজনের বিরুদ্ধে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় যুক্তিতর্ক উপস্থাপন শুরু হয়েছে। সকালে চিফ প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম প্রসিকিউশনের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেন।