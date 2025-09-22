সুপার ফোরেও ভারতের কাছে পাত্তা পেল না পাকিস্তান

Kalerkantho
ক্রীড়া ডেস্ক
শুধু মাঝে ১৯ রানের ব্যবধানে ৩ উইকেট নিয়ে ভারতের জয়ের অপেক্ষা বাড়িয়েছে পাকিস্তান। তার আগে মরুর বুকে ঝড় তুলেছিলেন দুই ওপেনার অভিষেক শর্মা ও শুবমান গিল। এতটাই যে ৯ ওভার শেষ না হতেই এক শ রানের জুটি গড়েন তারা। ব্যক্তিগত ৪৭ রানে গিল আউট হলে ১০৫ রানে জুটি যায় ভেঙে।
গিল আউট হওয়ার আগে অভিষেককে নিয়ে পাকিস্তানি বোলারদের ওপর তাণ্ডবই চালান। মাঠের চারপাশে চার-ছক্কার বৃষ্টি নামান। ফাহিম আশরাফের বলে বোল্ড হওয়া গিল ফিফটি করতে না পারলেও তার ওপেনিং সঙ্গী পেরেছেন।
বলের হিসেবে টি-টোয়েন্টিতে দ্রুততম ৫০ ছক্কার রেকর্ড গড়েছেন অভিষেক। ৩৩১ বলে পেছনে ফেলেছেন এভিন লুইসের গড়া মাইলফলক।
পরে জয়ের বাকি কাজটুকু সেরেছেন তিলক ভার্মা ও হার্দিক পান্ডিয়া। তিলকের ৩০ রানের বিপরীতে ৭ রানে অপরাজিত থাকেন হার্দিক। এতে ৭ বল হাতে রেখে ৬ উইকেটের জয় পায় ভারত। আর ম্যাচ শেষ হতেই গ্রুপ পর্বের ম্যাচের মতোই পাকিস্তানের সঙ্গে হাত না মিলিয়ে মাঠ ছাড়েন ভারতের দুই ব্যাটার। পাকিস্তানের হয়ে সর্বোচ্চ ২ উইকেট নেন হারিস রউফ।
এ জয়ে একটা রেকর্ড গড়েছে ভারত। পাকিস্তানের বিপক্ষে টানা ষষ্ঠ জয় পেয়েছে ভারত। দুই দলের মুখোমুখি দেখায় আগে টানা ৫ জয় ছিল দুই পক্ষের। আজকের আগে এবারের টুর্নামেন্টের প্রথম দেখায় ৭ উইকেটে পাকিস্তানকে হারিয়েছিল ভারত। সেদিন বল বাকি ছিল ২৫টি।
এর আগে শুরু আর শেষটা ভালো করা পাকিস্তান ৫ উইকেটে ১৭১ রানের সংগ্রহ পায়। দলটির হয়ে সর্বোচ্চ ৫৮ রান করেন দুইবার ‘জীবন’ পাওয়া ওপেনার শাহিবজাদা ফারহান। তবে পাকিস্তান হেরে যাওয়ায় ৫ চার ও ৩ ছয়ের ইনিংসটি কোনো কাজে আসেনি। ভারতে হয়ে সর্বোচ্চ ২ উইকেট নেন শিবম দুবে।
Source: https://www.kalerkantho.com/online/sport/2025/09/22/1580825