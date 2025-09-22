সুপার ফোরেও ভারতের কাছে পাত্তা পেল না পাকিস্তান

সুপার ফোরেও ভারতের কাছে পাত্তা পেল না পাকিস্তান
অভিষেকের সঙ্গে হারিসের তর্কে জড়ানোর মুহূর্ত। ছবি : ক্রিকইনফো
বদলার আশায় দুবাই খেলতে নেমেছিল পাকিস্তান। তবে সেই আশা পূরণ হয়নি সালমান আলি আগাদের। উল্টো এশিয়া কাপের দ্বিতীয় সাক্ষাতেও পাত্তা পেল না পাকিস্তান। এবার সুপার ফোরের ম্যাচে ৬ উইকেটে হারিয়েছে ভারত।

 

শুধু মাঝে ১৯ রানের ব্যবধানে ৩ উইকেট নিয়ে ভারতের জয়ের অপেক্ষা বাড়িয়েছে পাকিস্তান। তার আগে মরুর বুকে ঝড় তুলেছিলেন দুই ওপেনার অভিষেক শর্মা ও শুবমান গিল। এতটাই যে ৯ ওভার শেষ না হতেই এক শ রানের জুটি গড়েন তারা। ব্যক্তিগত ৪৭ রানে গিল আউট হলে ১০৫ রানে জুটি যায় ভেঙে।

২৮ বলের ইনিংসটিতে কোনো ছক্কা না হাঁকালেও ৮ চার মারেন ভারতের টেস্ট অধিনায়ক। 

গিল আউট হওয়ার আগে অভিষেককে নিয়ে পাকিস্তানি বোলারদের ওপর তাণ্ডবই চালান। মাঠের চারপাশে চার-ছক্কার বৃষ্টি নামান। ফাহিম আশরাফের বলে বোল্ড হওয়া গিল ফিফটি করতে না পারলেও তার ওপেনিং সঙ্গী পেরেছেন।

২৪ বলে ফিফটি স্পর্শ করা অভিষেক আউট হয়েছেন ৭৪ রানে। ১৮৯.৭৪ স্ট্রাইকরেটের ইনিংসটি সাজিয়েছেন ৬ চার ও ৫ ছক্কায়। বলকে সীমানা ছাড়া করার সময় ছক্কার একটা রেকর্ডও গড়েছেন। 

বলের হিসেবে টি-টোয়েন্টিতে দ্রুততম ৫০ ছক্কার রেকর্ড গড়েছেন অভিষেক। ৩৩১ বলে পেছনে ফেলেছেন এভিন লুইসের গড়া মাইলফলক।

৩৬৬ বলে ৫০ ছক্কা হাঁকিয়েছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের বাঁহাতি ওপেনার। অভিষেকের আগে পরে ভারত আরো দুই উইকেট হারায়। তিনে নামা ভারতীয় অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের ডাকের বিপরীতে ১৩ রানে ফেরেন সঞ্জু স্যামসন। 

পরে জয়ের বাকি কাজটুকু সেরেছেন তিলক ভার্মা ও হার্দিক পান্ডিয়া। তিলকের ৩০ রানের বিপরীতে ৭ রানে অপরাজিত থাকেন হার্দিক। এতে ৭ বল হাতে রেখে ৬ ‍উইকেটের জয় পায় ভারত। আর ম্যাচ শেষ হতেই গ্রুপ পর্বের ম্যাচের মতোই পাকিস্তানের সঙ্গে হাত না মিলিয়ে মাঠ ছাড়েন ভারতের দুই ব্যাটার। পাকিস্তানের হয়ে সর্বোচ্চ ২ উইকেট নেন হারিস রউফ।

এ জয়ে একটা রেকর্ড গড়েছে ভারত। পাকিস্তানের বিপক্ষে টানা ষষ্ঠ জয় পেয়েছে ভারত। দুই দলের মুখোমুখি দেখায় আগে টানা ৫ জয় ছিল দুই পক্ষের।  আজকের আগে এবারের টুর্নামেন্টের প্রথম দেখায় ৭ উইকেটে পাকিস্তানকে হারিয়েছিল ভারত। সেদিন বল বাকি ছিল ২৫টি।

এর আগে শুরু আর শেষটা ভালো করা পাকিস্তান ৫ ‍উইকেটে ১৭১ রানের সংগ্রহ পায়। দলটির হয়ে সর্বোচ্চ ৫৮ রান করেন দুইবার ‘জীবন’ পাওয়া ওপেনার শাহিবজাদা ফারহান। তবে পাকিস্তান হেরে যাওয়ায় ৫ চার ও ৩ ছয়ের ইনিংসটি কোনো কাজে আসেনি। ভারতে হয়ে সর্বোচ্চ ২ উইকেট নেন শিবম দুবে।

