সিসিইউ’তে নিবিড় পর্যবেক্ষণে খালেদা জিয়া, আগামীকাল সারা দেশে দোয়া-মোনাজাত

স্টাফ রিপোর্টার
(১ ঘন্টা আগে) ২৭ নভেম্বর ২০২৫, বৃহস্পতিবার, ১:৪৮ অপরাহ্ন
সর্বশেষ আপডেট: ২:৪০ অপরাহ্ন
রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। চেয়ারপার্সনের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডা. এজেডএম জাহিদ হোসেনের বরাত দিয়ে বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান বৃহস্পতিবার দুপুর দেড়টার দিকে এ তথ্য জানান।
শায়রুল কবির খান বলেন, ‘দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধায়নে সিসিইউ’তে নিবিড় পর্যবেক্ষণে চেয়ারপার্সনের চিকিৎসা চলছে।’
খালেদা জিয়া দলের পক্ষ থেকে দেশবাসীর মাধ্যমে মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া চেয়েছেন বলেও উল্লেখ করেন তিনি।
এদিকে খালেদা জিয়ার আরোগ্য কামনায় আগামীকাল জুম্মার নামাজের পর সারা দেশে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হবে বলে দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।
উল্লেখ্য, হঠাৎ শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে গত রোববার রাত আটটার দিকে জরুরি ভিত্তিতে খালেদা জিয়াকে এভারকেয়ার হাসপাতালে নেয়া হয়।