সিলেটে রেকর্ডের ছড়াছড়ি, রানের পাহাড়ে বাংলাদেশ

- খেলাধুলা প্রতিবেদক
সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে টেস্টের দ্বিতীয় দিনটি নিজেদের করে নিয়েছে বাংলাদেশ। ব্যাটসম্যানদের দুর্দান্ত নৈপুণ্যে দিন শেষে মাত্র এক উইকেট হারিয়ে ৩৩৮ রানের বিশাল সংগ্রহ গড়েছে স্বাগতিকরা। এই অসাধারণ ব্যাটিং প্রদর্শনীতে বেশ কয়েকটি নতুন রেকর্ডও যোগ হয়েছে বাংলাদেশের ক্রিকেট ইতিহাসে।
প্রথম উইকেট পতনের পর এটি বাংলাদেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দলীয় সংগ্রহ। এর আগে ২০১৫ সালে পাকিস্তানের বিপক্ষে খুলনায় ৩৪৫ রান করেছিল বালাদেশ দল। সেই রেকর্ড ভাঙা থেকে আর মাত্র ৮ রান দূরে আছেন মুমিনুল-মাহমুদুলরা।
এই ম্যাচে দলের শীর্ষ তিন ব্যাটসম্যানই অর্ধশতকের দেখা পেয়েছেন, যা বাংলাদেশের টেস্ট ইতিহাসে দ্বিতীয়বারের মতো ঘটল। এর আগে ২০১০ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে লর্ডসের মাঠে এমন কীর্তি গড়েছিল টাইগাররা।
দিনটি বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে মাহমুদুল হাসানের জন্য। তার অনবদ্য ব্যাটিংয়ে ভর করেই বড় সংগ্রহের ভিত পায় দল। তার এই ইনিংসটি ছিল বাংলাদেশের কোনো ওপেনারের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ এবং টেস্টে এক দিনে কোনো বাংলাদেশি ব্যাটসম্যানের চতুর্থ সর্বোচ্চ রানের ইনিংস। এর আগে ২০১৭ সালে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়েলিংটনে সাকিব আল হাসান এক দিনে ২১২ রান করেছিলেন, যা এই তালিকার শীর্ষে রয়েছে।