সিন্ধু নদীতে ভারত বাঁধ বানালে ১০ ক্ষেপণাস্ত্র মেরে গুড়িয়ে দেব

যুক্তরাষ্ট্রে বসে প্রকাশ্যে ‘পারমাণবিক যুদ্ধের’ হুমকি দিয়েছেন পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনির। গত শনিবার রাতে ফ্লোরিডার টাম্পাতে এক ডিনারে অংশ নিয়ে এ হুঙ্কার দেন কিছুদিন আগেই ফিল্ড মার্শাল উপাধি পাওয়া মুনির। খবর এনডিটিভির।
পাক সেনাপ্রধান বলেন, ভারতের সঙ্গে ভবিষ্যতে কোনো যুদ্ধে তার দেশ যদি অস্তিত্বের সংকটে পড়ে, তাহলে তারা অর্ধেক দুনিয়া সঙ্গে নিয়ে যাবেন।
মুনির বলেন, আমরা পারমাণবিক শক্তিধর দেশ। আমরা যদি মনে করি আমরা শেষ হতে যাচ্ছি, তাহলে অর্ধেক দুনিয়াও সঙ্গে নিয়ে যাব।
প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে বসে তৃতীয় কোনো দেশের বিরুদ্ধে পরমাণু অস্ত্র ব্যবহারের হুমকি দেওয়ার ঘটনা এর আগে কখনোই শোনা যায়নি।
সিন্ধু নদীতে ভারতের বানানো কোনো অবকাঠামোর কারণে যদি পাকিস্তানের পানি পেতে সমস্যা হয়, তাহলে সেটিও গুঁড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন এ সেনাপ্রধান। তিনি বলেন, ভারতের বাঁধ বানানো পর্যন্ত অপেক্ষা করব আমরা। যখন সেটি হয়ে যাবে, তখন আমরা সেখানে ১০টি ক্ষেপণাস্ত্র মেরে সেটি ধ্বংস করে দেব। সিন্ধু নদী ভারতের পারিবারিক সম্পত্তি নয়। আল্লাহর ইচ্ছায় আমাদের ক্ষেপণাস্ত্রের ঘাটতি নেই।
মুনির তার বক্তব্যে সর্বশেষ ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ নিয়ে কথা বলেন। তিনি বলেন, ভারতের উচিত তাদের ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে নেওয়া।
এদিকে ভারত ফের হামলা চালালে পাকিস্তান অতীতের চেয়ে কড়া জবাব দেবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন এ সেনাপ্রধান। তিনি বলেন, আমরা ভারতের পূর্বাঞ্চল থেকে শুরু করব, সেখানেই তাদের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ রয়েছে, এরপর পশ্চিমদিকে অগ্রসর হব।
পাকিস্তানের সেনাপ্রধানের হুংকারের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে ভারত। গতকাল সোমবার বিবৃতিতে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, যুক্তরাষ্ট্র সফররত পাকিস্তানের সেনাপ্রধানের বক্তব্য আমাদের নজরে এসেছে। আসিম মুনিরের মন্তব্য দায়িত্বজ্ঞানহীন।
বিবৃতিতে পারমাণবিক অস্ত্রের হুমকি দেওয়াকে পাকিস্তানের ‘চিরচেনা কৌশল’ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বলা হয়, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এ ধরনের মন্তব্যের অন্তর্নিহিত দায়িত্বজ্ঞানহীনতার বিষয়টি নিজেরাই মূল্যায়ন করতে পারছে। এতে দীর্ঘদিনের সন্দেহ আরো দৃঢ় হয়েছে। যে দেশে সেনাবাহিনী সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলে, তাদের কাছে পারমাণবিক অস্ত্রের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান কতটা নিরাপদ, তা নিয়ে সন্দেহ আছে। বন্ধুত্বপূর্ণ তৃতীয় কোনো দেশের (যুক্তরাষ্ট্রে) মাটিতে এ ধরনের মন্তব্য করা অত্যন্ত দুঃখজনক।
বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে, ভারত ইতোমধ্যে স্পষ্ট করে দিয়েছে, পারমাণবিক হুমকির সামনে মাথা নোয়াবে না। আমরা আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ অব্যাহত রাখব।
ভারতের বিরোধীদল কংগ্রেসও সোমবার পাকিস্তান সেনাপ্রধানের বক্তব্যের নিন্দা জানিয়েছে। কংগ্রেস মুখপাত্র জয়রাম রমেশ বলেন, কংগ্রেস এ বক্তব্যের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে। অবাক লাগে যে, যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ এমন একজনকে বিশেষ সুবিধা দিচ্ছে।