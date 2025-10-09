সালাহ জাদুতে বিশ্বকাপের টিকিট পেল মিশর

লিভারপুল তারকা মোহাম্মদ সালাহর দুর্দান্ত নৈপুণ্যে ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের মূলপর্বে জায়গা করে নিয়েছে মিশর। জিবুতির বিপক্ষে ৩-০ গোলের সহজ জয়ে এক ম্যাচ হাতে রেখেই গ্রুপ ‘এ’-এর শীর্ষস্থান নিশ্চিত করেছে দলটি।

নিরপেক্ষ ভেন্যু কাসাব্লাঙ্কায় অনুষ্ঠিত এই ম্যাচে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ছিল মিশর। খেলার অষ্টম মিনিটেই ইব্রাহিম আদেলের হেডে এগিয়ে যায় তারা। এর মাত্র ছয় মিনিট পর, সতীর্থ ট্রেজেগেটের পাস থেকে বল জালে জড়িয়ে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন মোহাম্মদ সালাহ। ক্লাব ফুটবলে লিভারপুলের হয়ে সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স নিয়ে সমালোচনা থাকলেও জাতীয় দলের জার্সিতে তিনি ছিলেন উজ্জ্বল। প্রথমার্ধেই আরও একটি গোলের সুযোগ পেলেও তার শট বারের ওপর দিয়ে চলে যায়।

দ্বিতীয়ার্ধে খেলার গতি কিছুটা কমলেও শেষদিকে আবারও ঝলসে ওঠেন সালাহ। চমৎকার এক লব শটে নিজের দ্বিতীয় ও দলের তৃতীয় গোলটি করে দলের জয় নিশ্চিত করেন তিনি।

এই জয়ের মাধ্যমে আফ্রিকার তৃতীয় দল হিসেবে বিশ্বকাপের টিকিট পেল মিশর। এর আগে মরক্কো ও তিউনিসিয়া নিজেদের জায়গা নিশ্চিত করেছিল।

রেকর্ড সাতবারের আফ্রিকা কাপ অব নেশনস চ্যাম্পিয়ন হলেও বিশ্বকাপের মঞ্চে চতুর্থবারের মতো অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছে মিশর।  এর আগে ১৯৩৪, ১৯৯০ এবং ২০১৮ সালের বিশ্বকাপে খেলেছিল সালাহরা।

