সাবেক এমপি মোজাম্মেল হক গ্রেপ্তার

24 Live Newspaper

২৪ ডেস্ক

রাজধানীর নিকেতন এলাকা থেকে শরীয়তপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) বি এম মোজাম্মেল হককে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। তার বিরুদ্ধে তিনটি হত্যা মামলাসহ মোট চারটি মামলা রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

বি এম মোজাম্মেল হক

রোববার বিকেল পৌনে ৩টার দিকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

বি এম মোজাম্মেল হক আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক, যার কার্যক্রম বর্তমানে নিষিদ্ধ রয়েছে। গোয়েন্দা পুলিশ জানিয়েছে, ঢাকায় দায়ের হওয়া একাধিক মামলার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে গ্রেপ্তার করে আইনি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here