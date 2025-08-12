সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের পিএসকে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে পদায়ন

সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের একান্ত সচিব (পিএস) নূর কুতুবুল আলমকে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের অধীন বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে (বিডা) পরিচালক পদে পদায়ন করা হয়েছে।
গতকাল রোববার তাকে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে ন্যস্ত করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।
নূর কুতুবুল আলম ২০২৩ সালের ২৪ জুলাই পটুয়াখালী জেলার সাবেক জেলা প্রশাসক (ডিসি) পদে যোগদান করেন। ২০২৪ সালের জাতীয় নির্বাচনে রিটার্নিং কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর তাকে নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের সচিব পদে পদায়ন করা হয়।
নূর কুতুবুল আলম মুক্তযোদ্ধা কোটায় প্রশাসন ক্যাডারে চাকরি পেয়েছেন। এরপর ২০০৮ সালের ২৪ নভেম্বর সহকারী কমিশনার হিসেবে চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে প্রথম যোগদান করেন। কিন্তু অন্তুর্বর্তী সরকার আওয়ামী লীগের এই সুবিধাভোগী কর্মকর্তাকে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের অধীন দফতরে পদায়ন করেছে। এ নিয়ে প্রশাসনের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে।