সরকার চালাতে গিয়ে কিছু ভুলত্রুটি হয়, হাসিনাও করেছেন

আমার দেশ অনলাইন
প্রকাশ : ২০ অক্টোবর ২০২৫, ১৪: ০৪
আপডেট : ২০ অক্টোবর ২০২৫, ১৪: ৫৭

ছবি: ভিডিও থেকে নেয়া

রাষ্ট্রনিযুক্ত শেখ হাসিনার আইনজীবী আমির হোসেন বলেছেন, সরকার চালাতে গিয়ে কিছু ভুলত্রুটি হয়, শেখ হাসিনাও করেছেন। হাসিনা নিরাপরাধ, খালাস চাই।

সোমবার বেলা ১টার দিকে বিচারপতি গোলাম মর্তূজা মাজুমদারের নেতৃত্বাধীন ট্রাইব্যুনাল ১- এ যুক্তিতর্ক উপস্থাপনকালে তিনি এসব কথা বলেন।

আমীর হোসেন বলেন, শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে যেসব চার্জ আনা হয়েছে, এগুলো সঠিক নয়। আমার অভিমত, সাক্ষ্য-প্রমাণে প্রসিকিউশন অভিযোগ প্রমাণ করতে সক্ষম হয়নি। যেহেতু সাক্ষ্য-প্রমাণে তা প্রমাণ হয়নি, সেহেতু আমি শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালের খালাস প্রত্যাশা করি।

এর আগে ৫ কার্যদিবস যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করে রাষ্ট্রপক্ষ। শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের আবেদন করে প্রসিকিউশন। একই সঙ্গে আসামিদের সম্পত্তি বিক্রি করে আহত-নিহত জুলাইযোদ্ধাদের ক্ষতিপূরণের দাবি জানানো হয়।

আর আসামি থেকে রাজসাক্ষী হওয়া সাবেক আইজিপি চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুনের বিষয়ে ট্রাইব্যুনাল সিদ্ধান্ত নিবে বলে জানিয়েছে প্রসিকিউশন।

