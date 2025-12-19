সবাই শান্ত থাকুন, ঐক্যবদ্ধ থাকুন: হাসনাত আবদুল্লাহ

আমার দেশ অনলাইন
সবাইকে শান্ত ও ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ। বৃহস্পতিবার রাতে ফেসবুক পোস্টে তিনি এ আহ্বান জানান।
ফেসবুকে তিনি লেখেন, ‘হাদিকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে, একটি শক্তিশালী কালচারাল ইস্ট্যাব্লিশমেন্ট গড়ে তুলে, আযাদির প্রশ্নে আপোষহীন থেকে এবং জনতার প্রশ্নে সৎ ও স্বচ্ছ থেকে।
কোনো কিছু ধ্বংস করে হাদী ভাইকে ধারণ করা যাবে না। আমাদের পথ ধ্বংসের নয়, পুনর্গঠনের। সবাই শান্ত থাকুন, ঐক্যবদ্ধ থাকুন।’