সন্ত্রাস-চাঁদাবাজ-মাদক নির্মূলে কোনো আপস নয় : এমপি কামাল

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক

সন্ত্রাস-চাঁদাবাজ-মাদক নির্মূলে কোনো আপস নয় উল্লেখ করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরা সদস্য ও ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সহকারী সেক্রেটারি, ঢাকা-৫ আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ কামাল হোসেন বলেছেন, জনগণের জানমাল রক্ষায় আইনের সর্বোচ্চ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে কোনো ছাড় নয়।

সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নতির লক্ষ্যে পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

চাঁদা না দেওয়ার কারণে যাত্রাবাড়ীতে লেগুনা চালক নুরে আলম খাইরুলকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনার ক্ষোভ প্রকাশ করে ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত আইনের আওতায় আনতে উপস্থিত পুলিশ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়ে তিনি বলেন, ঢাকা-৫ সংসদীয় এলাকাকে শান্তির নীড় হিসেবে গড়ে তুলতে যা যা করণীয়, তা করতে হবে।

কামাল হোসেন বলেন, ঢাকা-৫ সংসদীয় এলাকায় ভোটার ছাড়াও অনেক মানুষ বসবাস করেন। কে আমাকে ভোট দিয়েছে বা কে আমাকে দেওয় নাই, কে এই এলাকার ভোটার আর কে এই এলাকার ভোটার না এটা বিবেচ্য বিষয় নয়। এখানে যারা বসবাস করে নাগরিক হিসেবে প্রত্যেকের সুরক্ষা দেওয়া, তাদেরকে আইনি সাপোর্ট দেওয়া, তাদের জান মালের নিরাপত্তা দেওয়া, তাদের সম্মান মর্যাদা রক্ষা করা জনপ্রতিনিধি হিসেবে আমার দায়িত্ব। নির্বাচিত হওয়ার পর আমি কোনো নির্দিষ্ট দলের নয়, আমি ঢাকা-৫ সংসদীয় এলাকার প্রতিটি মানুষের।

তিনি আরও বলেন, আমরা জনগণকে যেই কমিটমেন্ট দিয়ে এসেছি সে কমিটমেন্ট থেকে এক বিন্দুও নড়বো না। আমার জীবনের উপর যদি হুমকি আসে আমি পরোয়া করি না। আমার জীবনের নিরাপত্তা দেবেন একমাত্র আল্লাহ। আমি সাড়ে পনেরো বছরে ৯ বার অ্যারেস্ট হয়েছি, আমি কতবার রিমান্ডে এসেছি আমার মনে নেই, আমি প্রায় তিন বছরের মতো জেল খেটেছি। আমার নামে বা আমার দলের নামে বা অন্য কোনো দলের নামে যিনি বা যারা কোনো অপরাধ কোনো তার কোনো ছাড় নেই।

কোনো অপরাধীর জন্য দলের পরিচয় না নিয়ে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে তিনি পুলিশ প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, আইন তার নিজস্ব গতিতে চলবে, সবার জন্য আইন সমান। ব্যক্তি বা দলের পরিচয় নয় অপরাধ করলে আইনের আওতায় আসতেই হবে।

ওয়ারী জোনের ডিসি অফিসে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন ডিসি মল্লিক আহসান উদ্দিন সামি, এডিসি মো.মাসুদ রানা, যাত্রাবাড়ী থানা ওসি মো. রাজু, ডেমরা থানা ওসি তাইফুর রহমান মির্জা, কদমতলী থানা ওসি মো. আশরাফ, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী যাত্রাবাড়ী জোন সহকারী পরিচালক শাহজাহান খান, ডেমরা জোনের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ আলী, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সভাপতি মো. দেলোয়ার হোসেন, জাতীয় নাগরিক পার্টি ঢাকা মহানগর দক্ষিণের যুগ্ম আহ্বায়ক এস এম শাহরিয়ার, আমার বাংলাদেশ পার্টির সমন্বয়ক লুতফর রহমান, জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগর দক্ষিণের মজলিশে শূরা সদস্য অ্যাড. এ কে আজাদ, মিজানুর রহমান মালেক, মির্জা হেলাল, রাসেল মাহমুদ, তমিজ উদ্দিন সোহরাওয়ার্দী, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের জুবায়ের আল মাহমুদ, আব্দুর রহমান।

