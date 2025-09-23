সচিবের অস্বাভাবিক ব্যাংকিং লেনদেন, দুদকের অভিযান

এনআইডি তথ্য পাচার মামলার আসামিকে সচিব পদে নিয়োগ এবং অস্বাভাবিক ব্যাংকিং লেনদেনের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে অভিযান পরিচালনা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) দুদকের প্রধান কার্যালয় থেকে পরিচালিত এক এনফোর্সমেন্ট অভিযান পরিচালনা করে দুদক।
বিষয়টি নিশ্চিত করেন দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. আক্তারুল ইসলাম। তিনি বলেন, দুদকের এনফোর্সমেন্ট টিম এনআইডি তথ্য পাচার মামলার আসামিকে সচিব পদে নিয়োগ এবং শতকোটি টাকার অবৈধ চুক্তি ও অস্বাভাবিক ব্যাংকিং লেনদেনের অভিযোগের পিপ্রেক্ষিতে অভিযান পরিচালনা করা হয়।
দুদক জানায়, অভিযানকালে এনফোর্সমেন্ট টিম অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্রাক ব্যাংক, এনআরবিসি ব্যাংক ও ডাচ-বাংলা ব্যাংকের ৩টি শাখায় অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় উক্ত শাখাগুলো হতে চেকসমূহের মালিকানার বিস্তারিত তথ্য, সংশ্লিষ্ট হিসাবসমূহের লেনদেনের পরিমাণ ও স্থিতি সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় রেকর্ডপত্র সংগ্রহ করা হয়। এছাড়া অভিযোগ সংশ্লিষ্ট অবৈধ ঘুষ লেনদেনের চুক্তিপত্রে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের জাতীয় পরিচয়পত্র ও ঠিকানার সত্যতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে উক্ত ব্যাংকগুলোতে চাহিদাপত্র প্রদান করা হয়েছে।
অভিযোগের সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্র সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করে এনফোর্সমেন্ট টিম কমিশন বরাবর পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন দাখিল করবে বলে জানা গেছে।