শ্রীলঙ্কাকে হোয়াইটওয়াশ করল পাকিস্তান

শেষটাও ভালো হলো না শ্রীলঙ্কার। তিন ম্যাচের সিরিজের তৃতীয় ও শেষ ওয়ানডেতেও পাকিস্তানের কাছে হারল চারিথ আসালাঙ্কার দল। লো স্কোরিং ম্যাচে ৬ উইকেটের জয়ে ৩-০ ব্যবধানে সিরিজ জিতল পাকিস্তান। সবশেষ ২০১৭ সালে লঙ্কানদের হোয়াইটওয়াশ করেছিল পাকিস্তান, ৫-০ ব্যবধানে।
লক্ষ্য তাড়ায় নেমে শুরুতেই হাসিবুল্লাহ খানকে হারালেও ফখর জামান ও বাবর আজমের জুটিতে জয়ের ভীত পায় পাকিস্তান। ফখর করেন ৫৫ রান। বাবর ফেরেন ৩২ রানে। ৬১ রানে অপরাজিত থাকেন রিজওয়ান।
এর আগে টসে হেরে ব্যাট করতে নেমে উদ্বোধনী জুটিতেই ৫৫ রান তোলে শ্রীলঙ্কা। পাথুম নিশাঙ্কা ২৪ রান করে বিদায় নিলে ভাঙে জুটি। এরপর কামিল মিশারাও ২৯ রানের বেশি করতে পারেননি। কুসল মেন্ডিস ও সাদিরা সামাবিক্রমা মিলে দারুণ এক জুটিতে দলকে শতরানের ঘর পার করান। মেন্ডিস ৫৪ বলে ৩৪ রানের ইনিংস খেলে বিদায় নেন।
কামিন্দু ১০ রানের বেশি করতে পারেননি। জানিথ লিয়ানাগে ফেরেন ৪ রান করে। ১৪৩ রানেই পাঁচ উইকেট হারায় শ্রীলঙ্কা। সতীর্থদের আসা-যাওয়ার মিছিলে যোগ দেন ৪৮ রান করা সাদিরাও। সেখান থেকে আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি শ্রীলঙ্কা। এক পাভান রত্নায়েকে (৩২) বাদে আর কেউ দুই অঙ্কের ঘর স্পর্শ করতে পারেননি।
পাকিস্তানের পক্ষে সর্বোচ্চ ৩টি উইকেট নেন মোহাম্মদ ওয়াসিম। ২টি করে উইকেট নেন হারিস রউফ ও ফয়সাল আকরাম। ১টি করে উইকেট ঝুলিতে পুরেন শাহিন আফ্রিদি ও ফাহিম আশরাফ।
সংক্ষিপ্ত স্কোর (অসমাপ্ত)
শ্রীলঙ্কা : ৪৫.২ ওভারে ২১১/১০ (সাদিরা ৪৮, কুসল ৩৪, পাভান ৩২; ওয়াসিম ৩/৪৭, রউফ ২/৩৮, আকরাম ২/৪২)
পাকিস্তান : ৪৪.৪ ওভারে ২১৪/৪ (রিজওয়ান ৬১*, ফখর ৫৫, বাবর ৩২; ভ্যান্ডারসি ৩/৪২, থিকশানা ১/৩৭)
ফল: পাকিস্তান ৬ উইকেটে জয়ী।