শ্বাসরুদ্ধকর ম্যাচে আরব আমিরাতকে হারাল আফগানিস্তান

- খেলাধুলা প্রতিবেদক
শেষ ওভারের নাটকীয়তায় সংযুক্ত আরব আমিরাতকে ৪ রানে হারিয়েছে আফগানিস্তান। রুদ্ধশ্বাস এই ম্যাচে জয়ের জন্য শেষ ওভারে আমিরাতের প্রয়োজন ছিল ১৬ রান, কিন্তু প্রথম দুই বলেই ১০ রান দিয়ে ম্যাচ প্রায় হাতছাড়া করে ফেলেছিলেন আফগান বোলার ফরিদ আহমেদ। তবে শেষ পর্যন্ত দুর্দান্তভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে দলের জয় নিশ্চিত করেন তিনি।
এই ম্যাচটি ছিল ত্রিদেশীয় সিরিজের একটি নিয়ম রক্ষার লড়াই, যেখানে আফগানিস্তান তাদের নিয়মিত অধিনায়ক রশিদ খানসহ ছয়জন প্রধান খেলোয়াড়কে বিশ্রাম দিয়েছিল।
আফগানিস্তানের হয়ে দশমবারের মতো অধিনায়কত্ব করা ইব্রাহিম জাদরান ব্যাট হাতেও ছিলেন উজ্জ্বল। ৩৪ বলে ৪৮ রানের একটি অনবদ্য ইনিংস খেলেন তিনি। ধীরগতির উইকেটে শুরুতে কিছুটা সময় নিলেও পরে দৃষ্টিনন্দন শটে রানের গতি বাড়ান। শেষদিকে বোলার ফরিদের কাঁধে হাত রেখে তাকে শান্ত রাখার ক্ষেত্রেও অধিনায়কোচিত ভূমিকা পালন করেন জাদরান।
ইব্রাহিম জাদরান ও রহমানউল্লাহ গুরবাজের ৯৮ রানের উদ্বোধনী জুটির পরও আফগানিস্তান হঠাৎ পথ হারায়। দ্রুত তিনটি উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে তারা। সেই সময় করিম জানাত দলের হাল ধরেন। তার আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে শেষ তিন ওভারে ৩৬ রান তোলে আফগানিস্তান, যা তাদের ৪ উইকেটে ১৭০ রানের লড়াকু সংগ্রহে পৌঁছাতে সাহায্য করে। আমিরাতের বোলারদের মধ্যে হায়দার আলী দুটি এবং সিমরনজিৎ সিং একটি উইকেট নেন।
জয়ের লক্ষ্যে খেলতে নেমে সংযুক্ত আরব আমিরাত দুর্দান্ত শুরু করে। অধিনায়ক মুহাম্মদ ওয়াসিম ৪৪ রানের একটি চমৎকার ইনিংস খেলেন। তবে আফগান স্পিনার মুজিব উর রহমান ও নূর আহমেদ রানের গতি আটকে দেন। তাদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে জয়ের সমীকরণ কঠিন হয়ে ওঠে আমিরাতের জন্য।
শেষদিকে আসিফ খান ২৫ বলে ৪০ রানের ঝড়ো ইনিংস খেলে ম্যাচে উত্তেজনা ফিরিয়ে আনেন। শেষ ওভারে ফরিদ আহমেদের প্রথম দুই বলে একটি চার ও একটি ছক্কা মেরে তিনি জয়ের আশা জাগিয়ে তোলেন। কিন্তু ফরিদ শেষ চার বলে অবিশ্বাস্য প্রত্যাবর্তন করেন। দুটি ডট বল ও একটি উইকেটসহ মাত্র দুই রান দিয়ে আফগানিস্তানকে জয়ের বন্দরে পৌঁছে দেন এই বাঁহাতি পেসার। সিরিজটি ত্রিদেশীয় হলেও আমিরাত কোনো ম্যাচ না জিতেই বিদায় নিল, তবে এদিনের লড়াইয়ে সবার মন জয় করেছে তারা।