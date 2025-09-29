শেষ ওভারের রোমাঞ্চে পাকিস্তানকে হারিয়ে এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন ভারত

খেলাধুলা প্রতিবেদক

শেষ ওভারের শ্বাসরুদ্ধকর উত্তেজনায় পাকিস্তানকে হারিয়ে এশিয়া কাপের শিরোপা জিতল ভারত। রোববার দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ফাইনালে সালমান আলি আগার দলকে ৫ উইকেটে পরাজিত করেছে ভারত। এই জয়ে নবমবারের মতো মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট পরল সূর্যকুমার যাদবের দল।

ছবি – সংগৃহীত

১৪৭ রানের লক্ষ্যে খেলতে নেমে ভারতীয় শিবিরও শুরুতে ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়ে। মাত্র ২০ রানেই তারা হারিয়ে ফেলে ৩ উইকেট। ফাহিম আশরাফের বলে অভিষেক শর্মা (৫) ও শুভমান গিল (১২) সাজঘরে ফেরেন। আর শাহিন আফ্রিদির শিকার হন অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব (১)। চলতি বছর ব্যাট হাতে নিজের নামের প্রতি সুবিচার করতে পারছেন না তিনি। ফাইনালসহ ১১ ম্যাচে তার মোট রান মাত্র ১০০।

এরপর তিলক ভার্মা ও সঞ্জু স্যামসন বিপর্যয় সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন। ব্যক্তিগত ১২ রানে স্যামসনের সহজ ক্যাচ ফেলে দেন হুসাইন তালাত, যা পাকিস্তানের জন্য বড় আক্ষেপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। স্যামসন ২৪ রানে আউট হলেও তিলক এক প্রান্ত আগলে রাখেন। পরে শিভাম দুবের সঙ্গে ৬০ রানের জুটি গড়ে ভারতের জয়ের পথ সহজ করে দেন। শেষ ওভারে ১০ রানের প্রয়োজনে তিলক এক চার ও এক ছক্কায় ২ বল বাকি থাকতেই দলের জয় নিশ্চিত করেন। তিনি ৫৩ বলে ৩ চার ও ৪ ছক্কায় ৬৯ রানে অপরাজিত থাকেন। ২২ বলে ৩৩ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেন দুবে। পাকিস্তানের পক্ষে ফাহিম আশরাফ ৩টি এবং শাহিন আফ্রিদি ও হারিস রউফ একটি করে উইকেট শিকার করেন।

এর আগে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে উড়ন্ত সূচনা করেছিল পাকিস্তান। দুই ওপেনার শাহিবজাদা ফারহান ও ফখর জামান ৮৪ রানের জুটি গড়েন। ফারহান ৩৮ বলে ৫৭ এবং ফখর ৩৫ বলে ৪৬ রান করেন। একটা পর্যায়ে ১১.২ ওভারে তাদের সংগ্রহ ছিল ১০০ রান।

তবে এরপরই পাকিস্তানি ইনিংসে নাটকীয় ধস নামে। মাত্র ২০ রানের ব্যবধানে শেষ ৭ উইকেট হারিয়ে ১৯.১ ওভারে ১৪৬ রানে অলআউট হয় তারা। ফারহান, ফখর ও সাইম আইয়ুব (১৪) ছাড়া আর কোনো ব্যাটার দুই অঙ্কের ঘরে পৌঁছাতে পারেননি। ভারতের হয়ে কুলদীপ যাদব ৪টি এবং জাসপ্রিত বুমরাহ, বরুণ চক্রবর্তী ও অক্ষর প্যাটেল ২টি করে উইকেট নেন।

এই জয়ের মাধ্যমে পাকিস্তানের বিপক্ষে টানা আট ম্যাচে অপরাজিত রইল ভারত। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরের পর ভারতকে আর হারাতে পারেনি পাকিস্তান। এশিয়া কাপের ফাইনালে এবারই প্রথম মুখোমুখি হয়েছিল দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দেশ।

