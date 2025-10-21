শেষ ওভারের নাটকীয়তায় বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেল বাংলাদেশ

- খেলাধুলা প্রতিবেদক
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে জয়ের খুব কাছে গিয়েও তীরে এসে তরী ডুবল বাংলাদেশের। শেষ ওভারে ৯ রানের সহজ সমীকরণ মেলাতে গিয়ে ৪ উইকেট হারিয়ে শ্রীলঙ্কার কাছে ৭ রানে হেরেছে নিগার সুলতানার দল। এই হারে টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে খেলার স্বপ্নও শেষ হয়ে গেল বাংলাদেশের।
সোমবার ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচে শেষ মুহূর্তের নাটকীয়তা যেকোনো থ্রিলারকে হার মানায়। জয়ের জন্য শেষ ওভারে বাংলাদেশের প্রয়োজন ছিল ৯ রান, হাতে ছিল ৫ উইকেট। কিন্তু শ্রীলঙ্কান অধিনায়ক চামারি আতাপাত্তুর করা সেই ওভারে ঘটে অবিশ্বাস্য ব্যাটিং বিপর্যয়। ওভারের প্রথম বলে রাবেয়া খান, দ্বিতীয় বলে নাহিদা আক্তার, তৃতীয় বলে অধিনায়ক নিগার সুলতানা এবং চতুর্থ বলে মারুফা আক্তার আউট হন। টানা চার বলে চার ব্যাটারের বিদায়ে ম্যাচ থেকে ছিটকে যায় বাংলাদেশ।
অথচ অধিনায়ক নিগার সুলতানার ব্যাটে ভর করে জয়ের স্বপ্নই দেখছিল দল। ৯৮ বলে ৭৭ রানের একটি দায়িত্বশীল ইনিংস খেলেন তিনি। এর আগে পায়ে টান লাগার কারণে মাঠ ছাড়া শারমিন আক্তারও ৬৪ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস উপহার দেন। একটা পর্যায়ে ৪৪ রানে ৩ উইকেট হারানোর পর এই দুজন ৮২ রানের জুটি গড়ে বাংলাদেশকে ম্যাচে ফেরান।
তবে জয়ের ভিত গড়ে দিয়েও শেষটা রাঙাতে পারেননি তারা। দলীয় ১৭৮ রানে স্বর্ণা আক্তার (১৯) এবং ১৯১ রানে রিতু মণি আউট হলে চাপে পড়ে বাংলাদেশ, যা শেষ পর্যন্ত আর সামাল দেওয়া সম্ভব হয়নি।
এর আগে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে বাংলাদেশি বোলারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে ৪৮.৪ ওভারে ২০২ রানে অলআউট হয় শ্রীলঙ্কা। ম্যাচের প্রথম বলেই মারুফা আক্তার উইকেট তুলে নিয়ে দুর্দান্ত সূচনা এনে দেন। তবে হাসিনি পেরেরার ৮৫ ও চামারি আতাপাত্তুর ৪৬ রানের ইনিংসে লড়াইয়ের পুঁজি পায় শ্রীলঙ্কা। বাংলাদেশের পক্ষে স্বর্ণা আক্তার ৩টি এবং রাবেয়া খান ২টি উইকেট নেন।
ব্যাট হাতে ব্যর্থ হলেও বল হাতে জ্বলে ওঠেন লঙ্কান অধিনায়ক আতাপাত্তু। তিনি ৪২ রান দিয়ে ৪ উইকেট শিকার করে বাংলাদেশের জয়ের পথে মূল বাধা হয়ে দাঁড়ান, যা তার ওয়ানডে ক্যারিয়ারের সেরা বোলিং ফিগার। এই জয়ে শ্রীলঙ্কা টুর্নামেন্টে প্রথম জয়ের দেখা পেল। অন্যদিকে, ৬ ম্যাচে পঞ্চম হারের পর ২ পয়েন্ট নিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান পয়েন্ট টেবিলের সাতে। আগামী রোববার ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শেষ করবে বাংলাদেশ নারী দল।