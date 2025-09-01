শেষের গোলে ভারতকে হারাল বাংলাদেশ

শেষের গোলে ভারতকে হারাল বাংলাদেশ

সাফ অনূর্ধ্ব ১৭ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে নিজেদের পঞ্চম ম্যাচে নেপালকে হারিয়ে শিরোপা নিশ্চিত করে ভারত। তাই তাদের বিপক্ষে রোববার (৩১ আগস্ট) বাংলাদেশের ম্যাচটি ছিল কেবলমাত্র নিয়মরক্ষার। ম্যাচটিতে ভারতকে ৪-৩ গোলে হারিয়েছে বাংলাদেশ।

চেংলিমিথান স্টেডিয়ামে ৭ গোলের মধ্যে চারটাই হয়েছে বিরতির পর। ২-১ গোলে এগিয়ে থেকে প্রথমার্ধের খেলা শেষ করে বাংলাদেশ। দ্বিতীয়ার্ধে দুটি গোল হজমের পাশাপাশি সমান সংখ্যকবার ভারতের জালে বল পাঠায় তারা। ড্রয়ের দিকেই এগোচ্ছিল ম্যাচ। কিন্তু অন্তিম মুহূর্তে পাওয়া গোলে জয় নিশ্চিত হয় বাংলাদেশের।

সব মিলিয়ে ৬ ম্যাচের মধ্যে ৪ জয় নিয়ে টুর্নামেন্ট শেষ করল বাংলাদেশ। বিপরীতে একটি করে হার ও ড্র সঙ্গী হয়েছে তাদের।

রানার্সআপ হয়েছে বাংলাদেশ। নেপালের বিপক্ষে ভারত না জিতলে শিরোপার আশা বেঁচে থাকতো তাদের। কিন্তু সে সমীকরণ না মেলায় সব স্বপ্ন শেষ হয়ে যায় বাংলাদেশের।

