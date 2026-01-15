শেরাটনে জড়ো হচ্ছেন ক্রিকেটাররা, ১টায় সংবাদ সম্মেলন কোয়াবের

একের পর এক বিস্ফোরক মন্তব্যে বিতর্ক উসকে দিচ্ছেন বিসিবি পরিচালক এম নাজমুল ইসলাম। তার পদত্যাগের জন্য সময় বেধে দেয় ক্রিকেটারদের সংগঠন কোয়াব। কিন্তু এখনও আসেনি পদত্যাগের ঘোষণা। তারই পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের অনড় কোয়াব। বিপিএলে দিনের প্রথম ম্যাচের সময় ডাকা হয়েছে সংবাদ সম্মেলন।
আজ (বৃহস্পতিবার) বিপিএলের ম্যাচ শুরুর আগে দাবি না মানলে সব ধরনের ক্রিকেট বয়কটেরও হুমকি দিয়েছিল কোয়াব। এখন পর্যন্ত এম নাজমুলের পদত্যাগের খবর আসেনি। তাই নির্ধারিত সময় পার হয়ে হলেও দিনের প্রথম ম্যাচের দুই দলের কেউই মাঠে যায়নি। যে কারণে খেলা মাঠে গড়ানো নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়।
এখানেই শেষ নয়, পদত্যাগের ঘোষণা না আসায় হোটেল শেরাটনে ম্যাচের সময়ে সংবাদ সম্মেলন ডেকেছে কোয়াব। এজন্য ৬ দলের ক্রিকেটাররা এক হচ্ছেন শেরাটনে।
বিশ্বকাপে না খেললে বোর্ড থেকে ক্রিকেটারদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে কি না? এমন প্রশ্নের জবাবে গতকাল বিসিবি পরিচালক এম নাজমুল বলেছিলেন, ‘বিসিবির হবে না, ক্রিকেটারদের ক্ষতি হবে। ক্রিকেটারদের ক্ষতি হবে কারণ তারা খেললে ম্যাচ ফি পায়। ম্যাচ সেরা হলেও পায়, পারফরম্যান্স অনুযায়ী পায়। এটা শুধুই ক্রিকেটারের পাওয়া। বোর্ডের লাভ-ক্ষতি নেই। অন্তত এই বিশ্বকাপের জন্য।’
আশানুরূপ পারফর্ম না করলে ক্রিকেটারদের বেতন কাটা হয় না, তাহলে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে কোন যুক্তিতে? সাংবাদিকদের কাছে এই পাল্টা প্রশ্ন করেছেন নাজমুল, ‘কেন? ওরা গিয়ে যদি কিছুই না করতে পারে, আমরা যে ওদের পেছনে এত কোটি কোটি টাকা খরচ করছি, আমরা কি ঐ টাকা ফেরত চাচ্ছি নাকি? চাচ্ছি? এই প্রশ্নের উত্তর দেন আমাকে।’
তার করা এমন মন্তব্যেই পর থেকেই দেশের ক্রিকেটপাড়ায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এরপর গতকাল রাতেই রাতে কোয়াবের সভাপতি মোহাম্মদ মিঠুন সাংবাদিকদের সঙ্গে এক জুম মিটিংয়ে যুক্ত হয়ে জানান, ‘একজন দায়িত্বরত বোর্ড পরিচালক কখনোই এভাবে কথা বলতে পারেন না। আমরা তাৎক্ষণিকভাবে উনার পদত্যাগ চাচ্ছি। যদি এম নাজমুল আগামীকাল বিপিএল ম্যাচের আগে পদত্যাগ না করে, তাহলে কোনো ধরনের ক্রিকেট খেলবে না ক্রিকেটাররা।’