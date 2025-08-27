শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মামলায় ২৯ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ সম্পন্ন

মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে শেখ হাসিনাসহ তিনজনের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলায় এ পর্যন্ত মোট ২৯ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য ও জেরা সম্পন্ন হয়েছে। মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এ পাঁচজন সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণের মধ্য দিয়ে এই সংখ্যা ২৯-এ পৌঁছায়।

বিচারপতি গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বে পরিচালিত এই ট্রাইব্যুনালে মামলার বিচারকাজ চলছে। মামলায় শেখ হাসিনার সঙ্গে অন্য অভিযুক্তরা হলেন সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল এবং পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন। গত ১০ জুলাই ট্রাইব্যুনাল তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরুর আদেশ দিয়েছিলেন।

এই মামলার অন্যতম অভিযুক্ত চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন দোষ স্বীকার করে রাজসাক্ষী হওয়ার আবেদন করলে ট্রাইব্যুনাল তা মঞ্জুর করেন। মামলায় রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করছেন চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম, প্রসিকিউটর মিজানুল ইসলাম ও গাজী এসএইচ তামিম। অন্যদিকে, পলাতক থাকায় শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালের পক্ষে রাষ্ট্র নিযুক্ত আইনজীবী হিসেবে আমির হোসেন এবং রাজসাক্ষী চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুনের পক্ষে আইনজীবী যায়েদ বিন আমজাদ কাজ করছেন।

উল্লেখ্য, গত বছরের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত ছাত্র-জনতার আন্দোলন দমনের সময় গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে বিভিন্ন ব্যক্তির বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে একাধিক মামলা দায়ের হয়। এরই অংশ হিসেবে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে এই মামলাটি ছাড়াও আরও দুটি মামলা বিচারাধীন। এর একটি আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনামলে গুম-খুনের ঘটনায় এবং অন্যটি মতিঝিলের শাপলা চত্বরে হেফাজতে ইসলামের সমাবেশে প্রাণহানির ঘটনায় দায়ের করা হয়েছিল।

ট্রাইব্যুনাল এই মামলায় পরবর্তী সাক্ষ্যগ্রহণের জন্য আগামী সোমবার দিন ধার্য করেছেন।

