শেখ হাসিনার ফাঁসির রায়ে সন্তুষ্ট বিভিন্ন রাজনৈতিক দল

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের মৃত্যুদণ্ডের রায় দিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল।
গতকাল সোমবার ট্রাইব্যুন্যাল-১-এর বিচারক বিচারপতি গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের ট্রাইব্যুনাল এ রায় ঘোষণা করেন। এতে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। একই সঙ্গে হাসিনাকে ভারত থেকে দেশে এনে দ্রুত রায় কার্যকর করার দাবি জানিয়েছে তারা। দলগুলো বলছে, স্বৈরাচার, ফ্যাসিবাদ, ক্ষমতার অপব্যবহার ও রাষ্ট্রদ্রোহ অপরাধের বিরুদ্ধে যুগান্তকারী বিচারিক দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে এ রায়।
রায়ে ন্যায়বিচার প্রতিফলিত হয়েছে : ইসলামী আন্দোলন
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মহাসচিব অধ্যক্ষ হাফেজ মাওলানা ইউনুস আহমদ গতকাল ট্রাইব্যুনাল ঘোষিত রায়ের প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন, এ রায়ে ন্যায়বিচার প্রতিফলিত হয়েছে। মজলুম জনতার প্রত্যাশা পূরণ হয়েছে। এ রায় আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসের মাইলফলক হয়ে থাকবে। রাষ্ট্রকে ব্যবহার করে জনতার ওপর দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে এ রায় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে বলেও জানান তিনি।
ফ্যাসিবাদ ও জুলুমের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক রায় : বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস
বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মুহাম্মাদ মামুনুল হক ও মহাসচিব মাওলানা জালালুদ্দীন আহমদ রায়ের প্রতিক্রিয়ায় যৌথ বিবৃতি দিয়েছেন। এতে বলা হয়েছে, দীর্ঘ ১৬ বছরের স্বৈরশাসন, জুলুম-নির্যাতন ও গণহত্যার দায়ে হাসিনার বিরুদ্ধে দেওয়া ঐতিহাসিক এ রায় ন্যায়বিচারের প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হবে। আমাদের দল এ রায়কে আল্লাহর ন্যায়বিচারের সুস্পষ্ট প্রমাণ হিসেবে মূল্যায়ন করছে।
রাষ্ট্রীয় গুম-খুনের বিরুদ্ধে এ রায় দৃষ্টান্ত : খেলাফত মজলিস
খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা আব্দুল বাছিত আজাদ তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় বলেন, শেখ হাসিনা ও তার সহযোগীরা বিগত ১৬ বছরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অপব্যবহার করে মানবতাবিরোধী জঘন্য অপরাধ সংঘটিত করেছিল। বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ও মানবাধিকার ভূলুণ্ঠিত করেছিল। হাজারো শহীদের রক্তের প্রতি ন্যায়বিচারের স্বার্থে হাসিনা ও তার দোসরদের সর্বোচ্চ শাস্তি কাম্য ছিল। এ রায়ের মাধ্যমে ন্যায়বিচার প্রতিফলিত হয়েছে। রাষ্ট্রকে ব্যবহার করে জনগণকে গুম-খুনের বিরুদ্ধে এ রায় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।
নৃশংসতার বিরুদ্ধে ন্যায়বিচারের পূর্ণ স্বীকৃতি : এবি পার্টি
শেখ হাসিনার ফাঁসির রায়ে আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জু বলেছেন, জুলাইয়ের ছাত্র-জনতার ন্যায়সংগত গণআন্দোলনে রাষ্ট্রীয় বাহিনী ব্যবহার করে যে গণহত্যা চালানো হয়েছিল, আজকের রায় সে ভয়াবহতম নৃশংসতার বিরুদ্ধে ন্যায়বিচারের পূর্ণ স্বীকৃতি। এ রায় শুধু দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয়, এটি স্বৈরাচার, ফ্যাসিবাদ, ক্ষমতার অপব্যবহার ও রাষ্ট্রদ্রোহ অপরাধের বিরুদ্ধে যুগান্তকারী বিচারিক দৃষ্টান্ত।
বাংলাদেশ লেবার পার্টি
পতিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালের বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনালের ঐতিহাসিক মৃত্যুদণ্ডের রায়কে যুগান্তকারী হিসেবে মন্তব্য করেন বাংলাদেশ লেবার পার্টির চেয়ারম্যান ডা. মোস্তাফিজুর রহমান ইরান।
শেখ হাসিনার প্রকাশ্য ফাঁসির ব্যবস্থা করতে হবে : রাশেদ প্রধান
জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি (জাগপা) সহসভাপতি ও দলীয় মুখপাত্র রাশেদ প্রধান বলেছেন, শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে তিনটি অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে একটি অভিযোগে শেখ হাসিনাকে আমৃত্যু কারাদণ্ড এবং অন্য দুটি অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আমি মহান রাব্বুল আলামিন আল্লাহর দরবারে এ রায়ে শুকরিয়া আদায় করছি।
শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায় বিশ্বব্যাপী নজির : ওসমান হাদি
জুলাই গণঅভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায় ‘বিশ্বের জন্য নজির’ হিসেবে আখ্যায়িত করেন ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ওসমান হাদি। তিনি বলেন, পৃথিবীর কোনো ক্ষমতা চিরস্থায়ী নয় এবং কোনো শাসক অনন্তকাল জনগণকে দমন করে টিকে থাকতে পারে না। এ রায়ের মাধ্যমে শুধু বাংলাদেশ নয়, গোটা বিশ্বের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ তৈরি হয়েছে।
নেজামে ইসলাম পার্টি
নেজামে ইসলাম পার্টির আমির আল্লামা ছরওয়ার কামাল আজিজি ও মহাসচিব মাওলানা মুসা বিন ইযহার যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, সরকার এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এ বিচার কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করায় জাতির পক্ষ থেকে এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন। তারা অবশ্যই জনগণের পক্ষ থেকে সাধুবাদ পাবেন।
জাতীয় উলামা মুভমেন্ট
অসংখ্য হত্যা গুম-খুনের হোতা হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণায় সন্তোষ প্রকাশ করেন জাতীয় উলামা মুভমেন্টের আমির মাওলানা আব্দুল্লাহ আল মাসউদ খান ও মহাসচিব মাওলানা এহতেশামুল হক সাখী। তারা বলেন, যেকোনো মূল্যে খুনি, দেশদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতককে দেশে ফিরিয়ে এনে রায় বাস্তবায়ন করতে হবে।
রায় দ্রুত কার্যকর চান আলী আহসান জুনায়েদ
ইউনাইটেড পিপলস বা আপ বাংলাদেশের আহ্বায়ক ও হাসিনার মামলার রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষী আলী আহসান জুনায়েদ বলেন, হাসিনার ফাঁসির রায়ে সারা দেশ সন্তুষ্ট। আমরা এখন চাই রায় কার্যকরে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হোক। সরকার কত দ্রুত রায় কার্যকরে পদক্ষেপ নিতে পারে, সেটাই আমরা দেখতে চাই।
